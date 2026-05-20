Strukturale Herausforderungen und Chancen im Kupfermarkt

Der globale Ausbau von KI-Infrastruktur hat Kupfer zum neuen Treiber für den Rohstoffmarkt gemacht. Der Nachfrageanstieg im Kupfersegment wird jedoch von einem angespannten Angebot und strukturellen Defiziten neben fünf anderen Themen zugerechnet.

Der weltweite Ausbau von KI-Infrastruktur entwickelt sich zunehmend zu einem neuen Treiber für den Rohstoffmarkt, wobei der Bedarf an industriellen Metallen, insbesondere Kupfer , steigt. KI-Rechenzentren benötigen umfangreiche elektrische Infrastruktur, einschließlich Stromleitungen, Transformatoren, Kühlsysteme und Hochleistungsserver, die in vielen Bereichen Kupfer komponenten enthalten.

Mit jedem neuen Rechenzentrum steigt nicht nur der Energieverbrauch, sondern auch der Bedarf an elektrischer Infrastruktur





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