Frauen in der Bundeswehr melden sexuelle Belästigung nicht, weil sie kein Vertrauen in den Schutz haben. Stattdessen wird Schweigen als sicherer empfunden.

Das Vertrauen der weiblichen Soldaten in die Bundeswehr reicht derzeit nicht aus, um sexuelle Belästigung und Übergriffe zu melden. Viele Betroffene schweigen, weil sie nicht darauf hoffen, dass ihre Beschwerden zu konkreten Maßnahmen oder Unterstützung führen. Dieses Defizit an institutionellem Rückhalt gilt als zentrale Hürde für die Aufklärung von Straftaten und die Sicherung des Schutz es im Dienst.

Vertrauensverlust bei sexueller Belästigung

Sexuelle Belästigung in der Bundeswehr äußert sich durch herabwürdigende Sprüche, ungefragt aufgenommene Bilder sowie physische und sexuelle Übergriffe. Trotz klarer Verbote und Meldekanäle entscheiden sich viele Frauen dafür, diese Vorfälle nicht offiziell zu dokumentieren. Der Hauptgrund hierfür ist nicht die fehlende Tat, sondern die Erwartungshaltung, dass keine angemessene Reaktion seitens der Institution erfolgt.

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Die Betroffenen empfinden es als riskanter, über die erlebten Misshandlungen zu sprechen, als im Schweigen zu verharren. Diese Wahrnehmung untergräbt das fundamentale Prinzip der Sicherheit innerhalb der Truppe. Wenn das Sprechen mit der Angst vor Ignoranz oder Vergeltung verbunden ist, wird die Kultur des Schweigens zur überlebenswichtigen Strategie für die betroffenen Frauen.

Kritik an institutionellen Strukturen

Die aktuelle Debatte verlagert den Fokus weg von der individuellen Mutlosigkeit der Opfer hin zu den versagenden Strukturen der Organisation. Es wird zunehmend hinterfragt, warum das System Frauen dazu drängt, still zu bleiben. Statt die Betroffenen nach Gründen für ihr Schweigen zu fragen, muss die Bundeswehr untersuchen, warum ihre eigenen Mechanismen Schutz bieten oder eben nicht bieten.

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Das Narrativ, Frauen müssten lernen, ihre Stimme zu erheben, greift zu kurz, wenn die Empfänger dieser Stimmen nicht bereit sind, zuzuhören. Die Verantwortung liegt bei den Institutionen, ein Umfeld zu schaffen, in dem Meldebereitschaft nicht als Risiko, sondern als erwünschtes Verhalten gilt. Ohne Vertrauen in die Durchsetzung von Konsequenzen bleibt jede Kampagne zur Sensibilisierung wirkungslos.

Folgen für den Einsatz und den Schutz

Im Ernstfall werden Soldatinnen und Soldaten aufgefordert, das Land zu verteidigen. Diese Forderung impliziert eine gegenseitige Verpflichtung: Wer sein Leben für den Schutz des Landes einsetzt, hat ein Anrecht darauf, dass dieses Land ihn im Inneren schützt. Dieser Schutz muss vor äußeren Feinden sowie vor Bedrohungen durch die eigene Umgebung gewährt werden.

Solange dieses gegenseitige Vertrauensverhältnis durch Toleranz gegenüber sexueller Gewalt und mangelndes Engagement der Führungsebenen ausgehöhlt wird, bleibt die Einsatzbereitschaft gefährdet. Die Diskrepanz zwischen dem geforderten Einsatz und dem gebotenen Schutz darf nicht weiter ignoriert werden. Strukturelle Veränderungen sind unerlässlich, um die Sicherheit aller Mitglieder zu garantieren.