Strunz kritisiert Kimmich und Füllkrug: Zukunft statt Tradition

Thomas Strunz fordert im BILD-Interview einen Umbau der DFB-Auswahl. Er hält die Nominierung von Joshua Kimmich und Niclas Füllkrug für fatal und setzt auf junge Talente.

Thomas Strunz hat im Rahmen der BILD-Sendung Die Lage der Liga deutliche Worte gefunden, um die aktuelle Aufstellung der deutschen Fußballnationalmannschaft zu kritisieren. Der 58-jährige Experte sprach sich klar gegen die Berücksichtigung von Kapitän Joshua Kimmich und Stürmer Niclas Füllkrug aus, obwohl beide von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Länderspiele nominiert wurden. Diese Spiele gegen Serbien und gegen Holland dienen als Vorbereitung auf wichtige internationale Wettbewerbe. Strunz betonte dabei, dass es darum geht, eine Mannschaft zu formen, die langfristige Perspektive bietet, anstatt an der aktuellen Situation festzuhalten.

Perspektivischer Aufbau gegen die etablierten Namen

Der Fokus von Strunz liegt eindeutig auf dem langfristigen Erfolg des deutschen Fußballs. Er schlägt vor, eine Elf aufzubauen, die in vier bis sechs Jahren absolut auf Augenhöhe mit den führenden europäischen Mannschaften steht. Aus dieser strategischen Perspektive sind Spieler, die altersbedingt keine Zukunftsperspektive mehr bieten, nicht mehr tragbar. Diese Haltung führt dazu, dass etablierte Größen aus dem Kader fallen müssen, um Platz für neue Talente zu schaffen. Die Entscheidung des Trainers, auf die Erfahrung der Älteren zu setzen, wird von Strunz in diesem Kontext als fehlgeleitet angesehen.

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Bei der Frage, warum man bei den aktuellen Spielern bleiben sollte, verweist Strunz auf die vergangene Geschichte. Mit Joshua Kimmich habe man drei Weltmeisterschaften absolviert, bei denen das Team jedes Mal in der Vorrunde ausschied. Diese Bilanz wirft die berechtigte Frage auf, mit welcher Berechtigung diese Spieler weiterhin nominiert werden. Auch wenn Kimmich als Kapitän des FC Bayern und als sehr guter Spieler geschätzt wird, bleibt die Frage offen, ob er noch die Zukunft des deutschen Fußballs repräsentiert. Diese Kritik ist ein zentraler Punkt der aktuellen Debatte.

Strunz sieht perspektivisch in der Paarung von Pavlovic und Nmecha die Kräfte, die den deutschen Fußball in den kommenden Jahren prägen können. Diese jungen Spieler stehen für den notwendigen Umbau und die Erneuerung der Defensive. Im Gegensatz zu den älteren Kollegen bieten sie das Potenzial, das Team über einen längeren Zeitraum erfolgreich zu gestalten. Die Nominierung von Kimmich wird daher nicht als Fehler im taktischen Sinne gewertet, sondern als strategischer Irrtum im Hinblick auf die langfristige Entwicklung der Nationalelf.

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Fatale Entscheidung für die jungen Stürmer

Auch zur Nominierung von Niclas Füllkrug hatte Strunz eine klare und scharfe Meinung. Er bezeichnet diese Entscheidung als fatal für die jungen Stürmer, die im deutschen Kader verfügbar sind. Füllkrug ist zweifellos ein klassischer Mittelstürmer und spielt derzeit gut. Wenn das Kriterium wäre, dass die absolut besten Spieler nominiert werden, hätte er sich das durchaus verdient. Doch Strunz argumentiert, dass die Blockierung eines jüngeren Spielers durch einen älteren Akteur den Entwicklungsprozess der jungen Talente behindert.

Tagesaktuell mag die Auswahl vielleicht richtig erscheinen, doch für die Perspektive des deutschen Fußballs halte Strunz dies für falsch. Ein Vergleich zwischen Harry Kane und Niclas Füllkrug wird vom Experten zurückgewiesen. Beide sind zwar jeweils 33 Jahre alt, doch das sei die einzige Gemeinsamkeit zwischen den beiden Stürmern. Ein solcher Vergleich ignoriert die unterschiedlichen Karrierestadien und das verschiedene Potenzial der Spieler. Die Fokussierung auf reine Altersgleichheit bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit ist für Strunz nicht zielführend.

Stattdessen sollte der Fokus auf der Entwicklung des Teams für vier Jahre liegen, also für die Europameisterschaft der nächsten Generation. Das Ziel muss sein, als ernsthafte Titelkandidaten bei diesem Turnier aufzutreten. Dafür ist ein radikalerer Umbau notwendig, der die aktuellen Stars durch junge Talente ersetzt. Strunz hält diese Entwicklung für den einzigen Weg, um wieder in die Spitze Europas vorzustoßen und die defizitären Ergebnisse der Vergangenheit zu überwinden.

Klopp als einziger für den radikalen Umbau

Die Transformation der Nationalelf erfordert einen starken und durchsetzungsfähigen Trainer. Strunz glaubt, dass Jürgen Klopp der einzige Mann ist, dem dieser komplexe Weg abgenommen werden könnte. Nur er hätte die Autorität und die Fähigkeit, diesen harten Umbau zu vertreten und nach außen hin zu verkaufen. In einer Zeit, in der viele Trainer auf kurzfristige Erfolge setzen, wäre Klopp derjenige, der den Mut hätte, auf die langfristige Vision zu setzen.

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Dieser Ansatz erfordert den Verzicht auf kurzfristigen Komfort und die Akzeptanz von Übergangsphase. Die Nominierung von erfahrenen Spielern wie Kimmich und Füllkrug wird als Hindernis für diesen Prozess gesehen. Strunz plädiert dafür, den Blick nicht auf die nächste Europameisterschaft zu richten, sondern auf diejenige in vier Jahren. Nur so kann sich eine neue Generation etablieren und den deutschen Fußball nachhaltig stärken. Die aktuelle Debatte zeigt, wie stark die Anforderungen an den Bundestrainer steigen, um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten.