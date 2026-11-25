Ein ehemaliges Areal der Kölner Luftabwehr steht für 38.000 Euro zum Verkauf. Das Grundstück in Esch liegt in einem Landschaftsschutzgebiet.

38.000 Euro für einen Lost Place aus dem Zweiten Weltkrieg: Was hinter der Kölner Flakstation steckt. Der Putz ist abgeplatzt, darunter kommen Ziegelsteine und Beton zum Vorschein.

Ein Dach gibt es nicht mehr, im Innern wachsen Brennnesseln und Farn. Es gibt viele Lost Places in Köln, doch diesen geheimnisvollen Ort aus dem Zweiten Weltkrieg kennen vermutlich nur absolute Insider. Auf Luftbildern ist ein schmales Wäldchen zu sehen, umgeben von Acker. Spaziergänger würden hier vieles vermuten, aber keinen Standort der Kölner Luftabwehr.

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Dieses Grundstück im Kölner Norden wird jetzt zum Kauf angeboten.steht das rund 10.000 Quadratmeter große Areal seit Oktober für 38.000 Euro zum Verkauf. Die Anzeige ist kurz gefasst. Sie beschreibt ein Landschaftsschutzgebiet: „Momentan kein Bauland. Alte Flakstation.

“ Die aktuelle Eigentümerin erwarb das Grundstück mit der ehemaligen Funk- und Flakstation im Jahr 2025 für rund 25.000 Euro zuzüglich Nebenkosten und Maklergebühren. „Eine Bebauung war von Anfang an weder beabsichtigt noch möglich, da das Grundstück in einem Landschaftsschutzgebiet liegt“, so die Besitzerin im Gespräch mit EXPRESS.de. „Hauptmotiv für den Kauf war der persönliche Wunsch nach einem naturbelassenen Rückzugsort. “ Aus privaten Gründen wolle sie das Grundstück nun verkaufen.

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Offenbar gibt es auch schon einen Interessenten, der das Grundstück kaufen möchte. Abgeschlossen wurde der Deal aber noch nicht. Das Inserat ist noch öffentlich. Was mit der Flakstation und dem Grundstück passieren soll, ist nicht bekannt.

Im Herbst 2025 hatte ein Makler aus Hennef es als alte Funk- und Flakstation in Köln-Esch angeboten. Im Untergrund sollen sich noch weitere Anlageteile befinden. Vermutlich handelt es sich hierbei um Bunkerreste. Auch Munition und Chemikalien könnten im Boden schlummern.

Abgesperrt ist das Gelände aber nicht. Was einmal an dieser Stelle stand, beschreibt das Kulturlandschaftsportal KuLaDig vom Landschaftsverband Rheinland . Die Funk- und Flakstation war Bestandteil der Kölner Luftabwehr. Sie war mit dem Zentralen Gefechtsstand in Fort IV und mit den Flughäfen Butzweilerhof, Ostheim und Wahn verbunden, wo Nachtjagdgeschwader samt Flak und fliegenden Einheiten stationiert waren.

Die Lage in Esch erklärt sich laut LVR vermutlich aus der Flugrichtung feindlicher Verbände: Ein Einpeilen auf Köln und Bombenangriffe auf die Stadt sollten erschwert werden. Ab 1943 sollen nach Aussagen Ortsansässiger außerdem Flüchtlinge, die auf dem Flughafen Butzweiler arbeiteten, in Baracken in der Nähe der Station gelebt haben. Im Verlauf des Krieges wurde die Funkstation zerstört.

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„Nach Kriegsende nutzte die britische Royal Air Force die wiederaufgebaute Station dann noch einige Zeit weiter“, heißt es auf dem Kulturlandschaftsportal.