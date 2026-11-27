Mehrere TU-Gebäude mussten wegen baulicher oder technischer Mängel schließen. Nun wollen Studierende im Mathematikgebäude selbst zum Werkzeug greifen.

Mehrere TU-Gebäude mussten wegen baulicher oder technischer Mängel schließen. Nun wollen Studierende im Mathematikgebäude selbst zum Werkzeug greifen. Aus Protest gegen den Sanierungsstau an ihrer Uni haben Studenten der Technischen Universität Berlin einen Teil des Mathematik-Gebäudes besetzt.

Sie wollen das zum Teil leerstehende Gebäude in Eigenregie sanieren. Unter anderem sei geplant, Tische und Stühle zu reparieren und Lampen wieder an den Strom anzuschließen. Die Teilnehmer nennen die Aktion eine „Instandbesetzung“. Nach Angaben eines Teilnehmers planen die Studierenden mehrere Tage vor Ort zu bleiben, wollen aber niemanden am Verlassen oder Betreten des Gebäudes hindern.

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Vor der Aktion fand in dem Gebäude eine studentische Vollversammlung statt, auf der über den schlechten Zustand der Universitätsgebäude diskutiert werden sollte.