Mehrere TU-Gebäude mussten wegen baulicher oder technischer Mängel schließen. Nun wollen Studierende im Mathematikgebäude selbst zum Werkzeug greifen.

Mehrere TU-Gebäude mussten wegen baulicher oder technischer Mängel schließen. Nun wollen Studierende im Mathematikgebäude selbst zum Werkzeug greifen. Berlin - Aus Protest gegen den Sanierungsstau an ihrer Uni wollen Studierende der Technischen Universität Berlin selbst Hand anlegen.

Am Donnerstagabend besetzten Dutzende Studentinnen und Studenten einen Teil des Mathematikgebäudes. Die Studierenden wollen das zum Teil leerstehende Gebäude in Eigenregie sanieren. Unter anderem sei geplant, Tische und Stühle zu reparieren und Lampen wieder an den Strom anzuschließen. Die Teilnehmer nennen die Aktion eine "Instandbesetzung".

Advertisement

Advertisement

Nach Angaben eines Teilnehmers planen die Studierenden mehrere Tage vor Ort zu bleiben, wollen in der Zeit aber niemanden am Verlassen oder Betreten des Gebäudes hindern. Vor der Aktion fand in dem Gebäude eine studentische Vollversammlung statt, auf der über den schlechten Zustand der Universitätsgebäude diskutiert werden sollte.