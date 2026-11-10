Studentische Proteste blockieren Universitäten in Berlin und Hamburg

Am Dienstag blockierten Studierende die FU Berlin und die Uni Hamburg. Die Proteste fordern Entmilitarisierung und kritisieren die Universitätsführung im Kontext des Nahostkonflikts.

Am Dienstagvormittag, dem 9. November, haben Student:innen an den Universitäten in Berlin und Hamburg gezielt Gebäude blockiert und den Zugang für andere Personen erschwert. Diese koordinierte Aktion richtete sich primär gegen das Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin (FU) sowie gegen Strukturen der Humboldt-Universität (HU) und der Universität Hamburg. Die Studierenden begründen ihre Maßnahmen mit breiten politischen Forderungen, die sich gegen die Militarisierung der Gesellschaft und für die Demokratisierung der Hochschulen aussprechen.

Blockaden am Otto-Suhr-Institut in Berlin

Das Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin wurde am Dienstag von einer Gruppe Studierender physisch besetzt. Eine Pressesprecherin der FU bestätigte gegenüber Medien, dass die Studierenden verhindert hätten, dass andere Personen das Gebäude im Berliner Stadtteil Südwesten betreten können. Diese Blockade stellt eine direkte Störung des akademischen Betriebs dar und wurde von der Universitätsleitung als Sicherheitsrisiko wahrgenommen, weshalb der Zugang für die Allgemeinheit gesperrt blieb.

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Sicherheitsvorkehrungen an der Humboldt-Universität

Auch an der Humboldt-Universität kam es am selben Tag zu einer demonstrierten Präsenz, die jedoch in einem geringeren Ausmaß erfolgte. Laut Angaben der HU-Pressesprecherin versammelten sich rund 30 Personen vor dem Institut für Sozialwissenschaften. Aus Sicherheitsgründen entschied die Universität, das Institut für den Tag geschlossen zu halten. Die Demonstration war offiziell angemeldet und fand auf öffentlichem Straßenland statt, was die rechtliche Grundlage der Aktion unterstreicht. Die Polizei wurde als vor Ort befindlich bestätigt, um die öffentliche Ordnung zu gewährleisten.

Diverse politische Forderungen der Demonstranten

Die an den Plakaten und Flyern der Protestierenden sichtbaren Forderungen sind extrem vielschichtig und decken das gesamte linke politische Spektrum ab. Zu den Kernpunkten zählen explizite Slogans gegen die Einführung der Wehrpflicht sowie gegen die generelle Militarisierung der Gesellschaft. Zudem fordern die Aktivist:innen eine grundlegende Demokratisierung der Universitätsstruktur und die Rücknahme von Kürzungen im Hochschulbereich. Ein weiterer prominenter Vorwurf richtet sich gegen die Haltung der Universität im Nahostkonflikt, wobei die HU beschuldigt wird, an den Verbrechen in Gaza mitschuldig zu sein.

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Barrikaden am Phil-Turm in Hamburg

Ähnliche Szenen spielten sich am Vortag und am Dienstag an der Universität Hamburg ab, wo bereits am 2. November eine Fakultät blockiert wurde. Am Dienstagmorgen ab 6:30 Uhr wurde ein Eingang am sogenannten Phil-Turm von Studierenden und Mitarbeiter:innen verbarrikadiert. Als Materialien dienten unter anderem Bauzäune und Gitter, die den Zugang komplett versperrten. Trotzdem wurde sichergestellt, dass der Zugang über den Mensa-Eingang jederzeit für alle Beteiligten gewährleistet blieb, was die Absicht der Blockade nicht auf eine generelle Schließung, sondern auf symbolischen Widerstand ausrichtet.

Auflösung der Barrikaden und polizeiliche Intervention

Die demonstrierte Kundgebung in Hamburg umfasste zwischen vierzig und sechzig Teilnehmende und war, wie auch in Berlin, angemeldet. Gegen 10 Uhr begann die Polizei, die Barrikaden vor dem Phil-Turm aufzulösen. Dabei kam es zu kurzzeitigem Widerstand der Aktivist:innen. Trotz dieser Konfrontation setzte sich die Kundgebung anschließend friedlich fort, da keine Eskalation mehr zu befürchten war. Die Polizei kündigte an, dass sich die Demonstration von selbst auflösen werde, da keine gewalttätigen Handlungen mehr zu verzeichnen waren.

Kontext der Bewegung Gen Z regelt

Die aktuellen Aktionen sind in den weiteren Kontext der Bewegung Gen Z regelt eingebettet, einer bislang noch kleinen, aber wachsenden Gruppe. Diese Bewegung hat sich von den Jugendprotesten in verschiedenen EU-Ländern inspirieren lassen und vertritt Forderungen, die in diverse politische Richtungen gehen. Für die kommenden Wochen sind weitere Mobilisierungen geplant: Am Mittwoch, dem 11. November, soll ein berlinweiter Aktionstag stattfinden. Zusätzlich organisiert die Bundesschülerkonferenz am Freitag, dem 20. November, den Internationalen Jugendstreik, der sich jedoch explizit von den Gen-Z-Demos distanziert hat.