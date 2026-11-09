Studie: 1,5-Grad-Marke wird voraussichtlich 2029 global überschritten

Neue Forschung in Nature Climate Change warnt: Die globale Erderwärmung könnte 2029 die 1,5-Grad-Grenze erreichen. Regionen erwärmen sich bereits stärker, laut DWD liegt Deutschland bei plus 2,5 Grad.

Das Pariser Klimaabkommen definierte einst das ehrgeizige Ziel, die globale Erwärmung deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und möglichst auf 1,5 Grad zu halten. Eine neue, detaillierte Studie im Fachjournal " Nature Climate Change" liefert nun erschreckende Erkenntnisse: Die Menschheit steht unmittelbar an der Schwelle zur Überschreitung dieser kritischen Marke. Experten um Francis Zwiers von der University of Victoria in der kanadischen Provinz British Columbia prognostizieren, dass der globale Durchschnitt die 1,5-Grad-Grenze voraussichtlich im Jahr 2029 erreichen wird. Diese Prognose basiert auf einer hochkomplexen Analyse, die etliche Klimamodelle mit konkreten Beobachtungsdaten abgleicht.

Regionale Erwärmung übertrifft globale Trends

Während die globale Durchschnittstemperatur ein aggregierter Wert ist, zeigen die Daten, dass die regionale Erwärmung bereits weitaus fortgeschrittener ist. Das Forschungsteam um Francis Zwiers stellt fest, dass die regionale Temperatur bereits zwischen 90 und 94 Prozent dessen erreicht hat, was bei einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad zu erwarten wäre. Für das 2-Grad-Ziel der Vertragsstaaten liegt der Wert bereits bei 65 bis 76 Prozent. Viele Orte an Land haben sich bereits weit mehr als 1,5 Grad Celsius erwärmt, wie der Kommentator Peter Stott vom Met Office Hadley Centre im englischen Exeter anmerkt. In einigen Regionen mit hohen Breitengraden ist eine Erwärmung von mehr als 2,5 Grad Celsius messbar.

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Methodik trennt natürliche von anthropogenen Faktoren

Um die Temperaturentwicklung seit der Industrialisierung mit höchster Präzision zu ermitteln, nutzte das internationale Forschungsteam eine ausgeklügelte Methodik. Dabei werden verschiedene mögliche Einflüsse auf das Klima, wie etwa Treibhausgase oder Aerosole, getrennt voneinander untersucht. Die Ergebnisse bestätigen eindeutig, dass anthropogene Einflüsse für praktisch die gesamte beobachtete regionale Erwärmung verantwortlich sind. Andere anthropogene Antriebe, vor allem Aerosole, gleichen die treibhausgasbedingte Erwärmung teilweise aus, insbesondere in den Industrieregionen der Nordhalbkugel.

Kritische Würdigung durch wissenschaftliche Community

In einem Kommentar zur Studie im "Nature Climate Change" würdigt Peter Stott von der University of Exeter die angewandte Methodik als wichtigen Fortschritt für die Klimaforschung. Er betont, dass dies weitaus deutlicher zeige, wie es um den aktuellen Klimawandel im Vergleich zu den Pariser Klimazielen steht. Bisher sei überraschend unklar geblieben, wie nah die Welt diesen Zielen ist und was sie für verschiedene Teile der Welt bedeuten. Die Zuordnung der Erwärmung zu einzelnen Antriebsfaktoren bestätigt nun eindeutig, dass menschliche Aktivitäten die treibende Kraft hinter den beobachteten Temperaturanstiegen sind. Dennoch räumt das Team selbst ein, dass die Qualität der Studie auch von den genutzten Klimamodellen abhängt.

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Konkrete Folgen und aktuelle Lag in Deutschland

Die Konsequenzen dieser raschen Erwärmung sind bereits weltweit spürbar. Hitzewellen, Überschwemmungen und schmelzende Gletscher sowie Eisschilde sind keine abstrakten Modelle mehr, sondern sichtbare Realität. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schätzt, dass sich Deutschland gegenüber der vorindustriellen Zeit bereits um 2,5 Grad erwärmt hat. Dies unterstreicht die Dringlichkeit der Lage, da lokale Temperaturextreme die globalen Durchschnittswerte oft deutlich übertreffen. Die Region Deutschland verzeichnet damit Werte, die das globale 1,5-Grad-Ziel bereits mehrfach überschritten haben.

Historische Meilensteine und prognostizierte Entwicklung

Die historische Entwicklung zeigt, dass die Warnsignale früher eintrafen, als viele ursprünglich annahmen. Global wurde die 1,5-Grad-Marke bereits im Jahr 2024 kurzzeitig überschritten, wie der EU-Klimawachsenddienst Copernicus mitteilte. Die Prognosen deuten darauf hin, dass dieser Trend sich im laufenden Jahr 2026 höchstwahrscheinlich bestätigen wird. Dies bedeutet, dass die langfristigen Ziele des Pariser Abkommens nicht mehr als fernes Zukunftsszenario, sondern als unmittelbare Herausforderung verstanden werden müssen. Die Studie von Francis Zwiers und dem Team der University of Victoria liefert somit nicht nur eine Warnung, sondern eine präzise Zeitleiste für die Dringkeit von Klimaschutzmaßnahmen.