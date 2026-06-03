Studie: Abschaffung der Rente mit 63 könnte Milliarden sparen

Eine neue Studie des DIW im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung zeigt, dass die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente ab 63 den Staat jährlich bis zu 9,5 Milliarden Euro sparen und dem Arbeitsmarkt zusätzliche Fachkräfte bringen könnte. Allerdings sind Ausnahmen für gesundheitlich eingeschränkte Beschäftigte nötig.

Die umstrittene Rente mit 63 steht erneut auf dem Prüfstand. Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ( DIW ) im Auftrag der Bertelsmann -Stiftung kommt zu einem brisanten Ergebnis: Würde die abschlagsfreie Frührente für besonders langjährig Versicherte abgeschafft, könnte der Staat Milliarden sparen - und zehntausende Beschäftigte länger im Job halten.

Derzeit können Versicherte mit 45 Beitragsjahren abschlagsfrei mit 63 in Rente gehen, wobei die Altersgrenze schrittweise auf 64 Jahre und vier Monate ansteigt. Jedes Jahr nutzen rund 250.000 bis 280.000 Menschen diese Möglichkeit. Die Kosten sind enorm: Laut DIW könnte der Staat pro Rentnerjahrgang rund 9,5 Milliarden Euro sparen, wenn die Sonderregelung wegfällt. Grundlage der Berechnungen sind Erfahrungen aus früheren Reformen sowie eine Modellrechnung für den Jahrgang 1957.

Die Forscher gehen davon aus, dass Betroffene ihren Renteneintritt dann im Schnitt um etwa zehn Monate verschieben würden. Allerdings müssten viele trotz des späteren Rentenstarts Abschläge bei der Rente hinnehmen. Für die Rentenkasse wäre das ein Gewinn: Die Rentenversicherung würde laut Studie um 10,4 Milliarden Euro entlastet. Nach Abzug von Effekten bei Kranken- und Arbeitslosenversicherung blieben immer noch 9,5 Milliarden Euro übrig.

Deshalb gehöre die Möglichkeit der Frühverrentung nach Ansicht der Bertelsmann-Stiftung auf den Prüfstand, erklärte Arbeitsmarktexperte André Schleiter. Auch der Arbeitsmarkt könnte profitieren. Durch den späteren Renteneintritt stünden laut DIW zusätzlich Arbeitskräfte im Umfang von rund 125.000 Vollzeitkräften zur Verfügung. Dabei handele es sich häufig um erfahrene, gut qualifizierte Beschäftigte.

Ganz ohne Ausnahmen geht es nach Ansicht der Forscher aber nicht. Wer gesundheitlich angeschlagen ist oder keine stabile Erwerbsbiografie vorweisen kann, könnte oft nicht länger arbeiten. Deshalb seien Sonderregelungen nötig. Denkbar wären individuelle Gesundheitsprüfungen, Nachweise über besonders belastende Tätigkeiten oder Anpassungen bei der Berufsunfähigkeitsversicherung.

Die Diskussion um die Rente mit 63 ist politisch hochsensibel. Die Ampelkoalition hatte im Koalitionsvertrag vereinbart, die Rente mit 63 nicht anzutasten. Doch angesichts der angespannten Haushaltslage und des Fachkräftemangels mehren sich Stimmen, die eine Reform fordern. Die Gewerkschaften lehnen eine Abschaffung strikt ab und verweisen auf die hohe Belastung vieler Beschäftigter in körperlich anstrengenden Berufen.

Arbeitgeberverbände hingegen begrüßen die Studienergebnisse und fordern eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters. Die Bertelsmann-Stiftung schlägt vor, die Rente mit 63 durch ein flexibles Modell zu ersetzen, das gesundheitliche Einschränkungen und besondere Berufsgruppen berücksichtigt. So könnten etwa Beschäftigte in Pflegeberufen oder auf dem Bau weiterhin früher in Rente gehen, wenn sie entsprechende Nachweise erbringen. Für andere würde die Regelaltersgrenze gelten.

Die Studie zeigt, dass eine solche Reform nicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch positive Effekte auf den Arbeitsmarkt hätte. Insbesondere in Branchen mit Fachkräftemangel könnten erfahrene Mitarbeiter länger im Beruf bleiben.

Allerdings müssten die Übergänge sozial abgefedert werden. Die Forscher empfehlen daher, die Abschaffung der Rente mit 63 mit einer besseren betrieblichen Gesundheitsförderung und Weiterbildungsangeboten zu kombinieren. So könnten ältere Beschäftigte länger gesund und leistungsfähig bleiben. Die Debatte dürfte in den kommenden Monaten an Fahrt aufnehmen, da die Rentenversicherung vor wachsenden finanziellen Herausforderungen steht.

Die Politik ist gefordert, einen Ausgleich zwischen Haushaltskonsolidierung und sozialer Gerechtigkeit zu finden. Die Rente mit 63 bleibt ein Symbol für diesen Interessenkonflikt





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