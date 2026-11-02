Studie: Ärztinnen senken Sterblichkeit bei Krankenhauspatienten in Ontario

Eine umfassende Studie aus Ontario zeigt, dass Patienten unter Betreuung von Ärztinnen eine geringere 30-Tage-Sterblichkeit haben. Analyse der Geschlechterunterschiede.

Wissenschaftler haben umfangreiche Daten analysiert, um Unterschiede in der Patienten versorgung durch das Geschlecht der behandelnden Ärzte zu untersuchen. Die Forschungsarbeiten basieren auf Daten von 958.150 Erwachsenen, die zwischen 2008 und 2022 in der kanadischen Provinz Ontario stationär behandelt wurden. Der Fokus lag auf sieben häufigen akuten Erkrankungen, wie Herzinfarkt und Lungenentzündung. Das zentrale Ergebnis zeigt, dass die Sterblichkeit innerhalb der ersten 30 Tage nach Aufnahme in die Klinik bei Patienten, die überwiegend von Ärztinnen betreut wurden, deutlich niedriger war als bei denen unter männlicher Leitung.

Geringere Sterblichkeit bei weiblicher Behandlung

Die Forscher verglichen Patientengruppen sorgfältig, um faire Bedingungen zu gewährleisten. Sie berücksichtigten dabei wichtige Einflussfaktoren wie das Alter, den allgemeinen Gesundheitszustand der Patienten und strukturelle Unterschiede zwischen den beteiligten Krankenhäusern. Innerhalb der 30-Tage-Beobachtungsphase verstarben 12,3 Prozent der Patienten, die primär von Ärztinnen behandelt wurden. Im Gegensatz dazu lag die Sterblichkeitsrate bei Patienten unter männlicher Aufsicht bei 13,7 Prozent. Dies entspricht einer statistischen Differenz von 1,4 Prozentpunkten zugunsten der weiblichen Behandler.

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Reduziertes Risiko für Wiederaufnahmen

Neben der direkten Sterblichkeit untersuchten die Wissenschaftler auch die Rate der Wiederaufnahmen. Auch hier zeigten sich messbare Vorteile bei der Betreuung durch Ärztinnen. Innerhalb von 30 Tagen nach der Entlassung mussten 18,6 Prozent der Patienten aus der Gruppe mit weiblicher Aufsicht erneut ins Krankenhaus aufgenommen werden. Bei den von Ärzten behandelten Patienten lag dieser Wert bei 18,9 Prozent. Diese Daten unterstreichen, dass die geschlechtsspezifische Ausrichtung der Behandlung sich auf verschiedene klinische Outcomes auswirken kann.

Anteil der Behandlungszeit ist entscheidend

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Analyse betraf die Dauer der spezifischen Betreuung. Während eines Krankenhausaufenthalts wechseln die zuständigen Mediziner häufig. Die Forscher werteten aus, wie viele Tage eines Aufenthalts die Patienten von Ärztinnen versorgt wurden. Es zeigte sich ein klarer Trend: Je höher der Anteil der Tage war, an denen eine Ärztin die Behandlung übernahm, desto niedriger war das Risiko, innerhalb von 30 Tagen zu sterben. Dieses Muster bestätigte sich auch für die Wahrscheinlichkeit einer erneuten stationären Aufnahme.

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Historischer Kontext und methodische Grenzen

Die Ergebnisse passen in einen breiteren wissenschaftlichen Kontext, da es zuvor bereits Hinweise auf bessere Outcomes bei Operationen gab, wenn Chirurginnen diese durchführten. Dies ist besonders relevant, da die Medizin und Chirurgie traditionell als männerdominierte Berufsfelder gelten. Dennoch mahnt Prof. Dr. Kleinschnitz zur vorsichtigen Interpretation. Er weist darauf hin, dass sich aus dem Design der Studie nicht ableiten lässt, ob Frauen generell bessere Ärzte sind.

Weitergehende Untersuchung geschlechtsspezifischer Faktoren

Trotz der Einschränkung, dass das Geschlecht selbst nicht als alleinige Ursache identifiziert werden kann, betonen die Experten die Notwendigkeit weiterer Forschung. Die Daten zeigen, dass es wichtig ist, geschlechtsspezifische Einflüsse auf das ärztliche Behandlungsergebnis weiter zu untersuchen. Frühere Studien deuten bereits darauf hin, dass Ärztinnen häufiger das Gespräch mit Patienten suchen und Entscheidungen gemeinsam mit ihnen treffen. Zudem halten sie sich möglicherweise häufiger an medizinische Behandlungsleitlinien und ziehen Kollegen zur Konsultation hinzu.

Die genannten Zahlen sind berechnete Werte aus der Studie, die weitere Einflussfaktoren berücksichtigen. Sie bedeuten nicht, dass jeder einzelne Patient bei einer Ärztin automatisch besser aufgehoben ist. Es lässt sich nicht sicher ableiten, dass das Geschlecht selbst für die Unterschiede verantwortlich war, sondern es weisen auf komplexe Wechselwirkungen im Versorgungssystem hin.