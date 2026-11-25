Eine neue Untersuchung der University of Waterloo zeigt, dass sich lang anhaltende Langeweile negativ auf die Schlafqualität auswirkt und mit Selbstkontrollproblemen verbunden ist. Experten raten zu festen Rhythmen.

Die University of Waterloo hat in einer neuen Studie herausgefunden, dass chronische Langeweile ein signifikanter Risikofaktor für schlechte Schlafgewohnheiten ist. Die Untersuchung der kanadischen Universität zeigt, dass Menschen, die häufig unter Langeweile leiden, auch überdurchschnittlich oft von Schlafstörungen berichten. Dieser Zusammenhang zwischen mentaler Stagnation und physischer Erholung ist ein wichtiger Erkenntnisgewinn für die Schlafmedizin und Psychologie.

Zusammenhang von Langeweile und Schlafstörungen

Die Forscher der University of Waterloo befragten insgesamt 565 Personen, um die Wechselwirkung zwischen Langeweile und Schlafverhalten zu verstehen. Die Daten zeigten, dass Menschen mit hoher Langeweileanfälligkeit öfter berichten, abends lange wach zu bleiben, obwohl sie schlafen wollten. Besonders relevant ist dabei das Grübeln, das bei dieser Gruppe häufiger auftrat. Interessanterweise schliefen diese Personen nicht unbedingt später ins Bett als andere, doch die Erholungsqualität litt deutlich. Dies legt nahe, dass Langeweile die Schlafstruktur stört, auch wenn die Schlafdauer gleich bleibt.

Also read Neue Wärmepumpe würde eines der größten Probleme lösen

Prof. James Danckert und Selbstkontrolldefizite

Studienleiter Prof. James Danckert von der University of Waterloo erklärt, dass chronische Langeweile oft mit Defiziten in der Selbstkontrolle einhergeht. Im Gegensatz zu vorübergehender Langeweile, die als Ansporn zum Handeln dienen kann, führt anhaltende Langeweile zu Handlungsparmlysie. Betroffene finden es schwer, sinnvolle Tätigkeiten zu initiieren. Diese mangelnde Motivation kann zu negativen Bewältigungsstrategien führen. Prof. Danckert warnt vor den daraus resultierenden Folgen, die weit über den Schlaf hinausgehen. Zu den Risiken gehören erhöhter Konsum von Drogen und Alkohol, problematisches Glücksspiel sowie eine exzessive Nutzung von Smartphones.

Advertisement

Smartphone-Nutzung als möglicher Auslöser

Einer der Mechanismen, die die Schlafqualität verschlechtern, ist die Bildschirmzeit vor dem Zubettgehen. Menschen, die sich häufig langweilen, greifen abends öfter zu ihrem Handy. Das Scrollen durch soziale Netzwerke oder das ständige Surfen im Internet hält das Gehirn auf Hochtouren statt es zu beruhigen. Die blaue Lichtemission und die kognitive Stimulation unterdrücken die Ausschüttung von Melatonin. Dies verzögert das Einschlafen und stört die Tiefschlafphasen. Obwohl die Studie nur einen Zusammenhang und keine Kausalität beweist, deutet vieles darauf hin, dass passive Mediennutzung als Bewältigungsstrategie für Langeweile den Schlaf negativ beeinflusst. Umgekehrt kann schlechter Schlaf die Anfälligkeit für Langeweile am nächsten Tag erhöhen.

Expertenrat: Prof. Christoph Schöbel empfiehlt Rituale

Prof. Christoph Schöbel, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Ruhrlandklinik der Universitätsmedizin Essen, betont, dass guter Schlaf trainiert werden kann. Er empfiehlt einen strikt regelmäßigen Schlafrhythmus, bei dem man jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett geht und aufsteht. Dies stabilisiert die innere Uhr und verbessert die Schlafqualität signifikant. Zusätzlich rät er dazu, Koffein und Bildschirmzeit am Abend strikt zu meiden. Statt digitaler Geräte sollten abendliche Rituale etabliert werden, die zur Entspannung einladen. Dazu gehören Entspannungsübungen und ausreichend Bewegung sowie Tageslicht an hellen Tagen. Diese Maßnahmen helfen, sowohl der Langeweile als auch Schlafproblemen effektiv entgegenzuwirken.