Studie findet starken Zusammenhang zwischen niedrigem Blutdruck und Alzheimer-Risiko

Eine großangelegte internationale Studie mit fast 790.000 Teilnehmern zeigt einen überraschend starken link zwischen Hypotonie und Alzheimer. Der Zusammenhang ist bei weißen Probanden am deutlichsten, während bei schwarzen und hispanischen Teilnehmern Bluthochdruck remainss der führende Risikofaktor. Die Forschung betont die Komplexität kardiovaskulärer Risikofaktoren für Demenz.

Neue Forschungsergebnisse lenken den Blick auf einen bisher weniger beachteten Risikofaktor für Alzheimer : niedriger Blutdruck, medizinisch Hypotonie . Während Bluthochdruck lange Zeit als Hauptrisiko im Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen galt, deutet eine große internationale Studie nun auf einen überraschend starken Zusammenhang zwischen chronisch niedrigem Blutdruck und der Alzheimer -Krankheit hin.

Ein Team von Wissenschaftlern des Michigan Technological University, der US-Gesundheitsbehörde NIH und der American Heart Association wertete umfangreiche Daten von insgesamt 789.144 Probanden aus zwei der weltweit größten Gesundheitsdatenbanken aus: der britischen UK Biobank und dem US-amerikanischen All of Us Research Program. Das zentrale Ziel der Untersuchung war es, den Einfluss von zehn unterschiedlichen, häufigen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf das Alzheimer-Risiko systematisch zu analysieren.

Die Resultate zeigen ein differenziertes Bild, wobei ein Ergebnis besonders hervorsticht: In der britischen Kohorte wiesen Menschen mit diagnostizierter Hypotonie ein 2,74-fach erhöhtes Risiko auf, an Alzheimer zu erkranken, im Vergleich zu Teilnehmern mit normalem Blutdruck. In der US-amerikanischen Stichprobe war das Risiko nahezu verdoppelt.

Kritisch anzumerken ist jedoch, dass die rein beobachtende Studie keine kausale Schlussfolgerung erlaubt; es kann nicht abschließend geklärt werden, ob der niedrige Blutdruck tatsächlich die Alzheimer-Erkrankung verursacht oder ob beide Zustände vielmehr gemeinsame, noch unbekannte zugrundeliegende Ursachen haben. Neben der Hypotonie zeigten weitere kardiovaskuläre Erkrankungen signifikante Assoziationen. So war ein vorangegangener Hirninfarkt (Schlaganfall) in der US-Kohorte sogar noch stärker mit Alzheimer verbunden als Bluthochdruck, wobei die Stärke der Verbindung jedoch hinter der für Hypotonie zurückblieb.

Ebenfalls signifikante, wenn auch etwas schwächere Zusammenhänge fanden die Forscher für Herzinsuffizienz (Herzschwäche) und für chronisch ischämische Herzkrankheiten, also langfristige Durchblutungsstörungen des Herzens. Für akute Herzinfarkte und für chronisch rheumatische Herzkrankheiten konnte hingegen kein signifikanter direkter Zusammenhang mit Alzheimer nachgewiesen werden. Interessante und wichtige Unterschiede zeigten sich bei der Betrachtung ethnischer Gruppen: Der überraschend starke Zusammenhang zwischen Hypotonie und Alzheimer ließ sich hauptsächlich bei weißen Studienteilnehmern beobachten.

Bei schwarzen und hispanischen Probanden hingegen blieb der klassische Risikofaktor Bluthochdruck der mit Abstand wichtigste kardiovaskuläre Prädiktor für Alzheimer. Dies unterstreicht die Komplexität der Krankheitsmechanismen und die Notwendigkeit, Studienpopulationen divers zu gestalten.

Für die klinische Praxis und das allgemeine Verständnis ist eine weitere Beobachtung zentral: Während ein niedriger Blutdruck bei jungen Erwachsenen oft gewünscht und als gesundheitlich unbedenklich gilt, legen diese vorliegenden Daten nahe, dass Hypotonie im höheren Lebensalter durchaus ein ernstzunehmendes Warnsignal für die langfristige Gesundheit des Gehirns sein kann. Ob eine therapeutische Intervention, also die gezielte Behandlung von niedrigem Blutdruck im Alter, tatsächlich das Risiko für Alzheimer senken oder den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen kann, bleibt eine offene Frage, die zwingend durch weitere, möglichst Interventionsstudien geklärt werden muss.

Die vorliegende Arbeit liefert jedenfalls einen starken Hinweis darauf, dass der Fokus in der Alzheimer-Forschung und in der Risikoprävention über den etablierten Faktor Bluthochdruck hinaus erweitert werden muss





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Alzheimer Niedriger Blutdruck Hypotonie Herz-Kreislauf-Erkrankungen Demenzprävention

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