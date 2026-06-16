Studie: Fruktose und Glukose werden vom Gehirn unterschiedlich verarbeitet

Eine neue Forschung zeigt, dass Fruchtzucker und Einfachzucker trotz gleicher Kalorienzahl unterschiedliche Signale an das Gehirn senden. Fruktose hemmt Hungerneuronen schwächer als Glukose, was zu stärkerem Hungergefühl führen kann.

Eine neue Studie zeigt, dass Fruktose und Glukose , obwohl sie gleich viele Kalorien haben, vom Gehirn unterschiedlich verarbeitet werden. Nach dem Konsum von Fruktose fühlten sich Probanden hungriger und hatten mehr Appetit als nach Glukose .

Zudem reagierten die Belohnungszentren im Gehirm stärker auf Bilder kalorienreicher Nahrung. Forscher des Monell Chemical Senses Center in Philadelphia untersuchen die zugrundeliegenden Mechanismen. In Experimenten mit Mäusen wurden AgRP-Neuronen im Hypothalamus, der Region die das Hungergefühl steuert, analysiert. Die Tiere erhielten Fruktose oder Glukose in identischen Kalorienmengen.

Es zeigte sich, dass Fruktose die Hungerneuronen deutlich schwächer hemmt als Glukose. Dies deutet darauf hin, dass die Nervenzellen nicht nur auf die Kalorienmenge, sondern auch auf die Zuckerart reagieren. Interessanterweise fraßen die Mäuse kurzfristig nicht mehr, vermutlich weil Fruktose den Darm stärker dehnt und so ein mechanisches Völlegefühl erzeugt. Zusätzlich entdeckten die Forscher einen Signalweg zwischen Darm und Gehirn: Fruktose erhöhte die Konzentration des Darmhormons PYY stärker als Glukose.

Dieses Hormon aktiviert den Vagusnerv, der die Hungerneuronen hemmt. Bei Fruktose ist diese Hemmung jedoch schwach, während Glukose über andere, wirksamere Signalwege dieselben Nervenzellen deutlich stärker bremst. Daher bleibt das Hungergefühl nach Fruktose trotz höherer PYY-Ausschüttung stärker als nach Glukose. Wurde dieser Signalweg blockiert, verschwand der Einfluss von Fruktose auf die Hungerneuronen.

Die Studie liefert eine mögliche Erklärung für frühere Beobachtungen: Unterschiedliche Zuckerarten senden unterschiedliche Signale an das Gehirn. Studienautorin Amber L. Alhadeff betont, dass die Forschung nicht bestimmte Zucker als gut oder schlecht bezeichnen möchte, aber es wichtig sei, dass Verbraucher wissen, dass verschiedene Zucker unterschiedliche Auswirkungen auf Körper und Gehirn haben können





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