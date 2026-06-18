Studie: Gürtelrose-Impfung Shingrix könnte Demenzrisiko senken

Eine großangelegte Analyse zeigt einen möglichen Zusammenhang zwischen der Gürtelrose-Impfung Shingrix und einem niedrigeren Demenzrisiko bei älteren Erwachsenen. Die relative Risikoreduktion liegt bei etwa 24 Prozent, doch weitere unabhängige Forschungen sind erforderlich.

Eine neue Analyse mit mehr als 500.000 älteren Erwachsenen deutet darauf hin, dass die Impfung gegen Gürtelrose mit einem deutlich geringeren Demenz risiko verbunden sein könnte.

Die Forscher werteten Daten von 509.926 Personen im Alter von mindestens 66 Jahren aus, die zwischen 2017 und 2022 beobachtet wurden. Dabei zeigte sich, dass von 100 nicht geimpften Personen innerhalb von vier Jahren durchschnittlich 24,6 eine Demenzdiagnose erhielten, während es bei den Geimpften nur 18,8 waren. Dies entspricht einer relativen Risikoreduktion von rund 24 Prozent, die als statistisch signifikant gilt.

Das Team um Kaleen N. Hayes von der Brown University in Rhode Island, das sich auf die Wirkung von Medikamenten in großen Bevölkerungsgruppen spezialisiert, nutzte statistische Methoden, um Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften möglichst auszugleichen. Ein auffälliger Befund war, dass der mögliche Schutzeffekt erst etwa ein Jahr nach der Impfung sichtbar wurde. Die Forscher vermuten dahinter langfristige Prozesse im Immunsystem. Die Studie untersuchte Menschen, die kürzlich in eine Pflegeeinrichtung aufgenommen worden waren.

Interessanterweise erhielten 87 Prozent der Geimpften den Impfstoff Shingrix erst nach ihrer Entlassung, aber auch in dieser Gruppe war ein Zusammenhang mit einem verringerten Demenzrisiko erkennbar. Frühere Forschungen hatten bereits Hinweise auf einen ähnlichen Effekt beim älteren Gürtelrose-Impfstoff Zostavax geliefert. Die aktuelle Untersuchung zeigt nun erstmals in großem Umfang, dass auch der heute verwendete Totimpfstoff Shingrix mit einem niedrigeren Demenzrisiko assoziiert ist.

Allerdings kann die Studie nicht alle Unterschiede zwischen geimpften und ungeimpften Personen statistisch vollständig ausschließen. Zudem wurden die Teilnehmer maximal vier Jahre lang verfolgt, sodass Aussagen über längere Zeiträume bisher nicht möglich sind. Da die Shingrix-Studie vom Hersteller GlaxoSmithKline finanziert wurde, sind nun unabhängige klinische Studien nötig, um zu klären, ob die Impfung tatsächlich einen direkten Schutz vor Demenz bietet





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