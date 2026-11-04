Studie: Höflichkeitswandel im Deutschen bei jungen und alten Generationen

Forscher der FU Berlin und Universität Bielefeld zeigen, dass jüngere Menschen weniger häufig 'bitte' sagen, aber dennoch höflich kommunizieren. Analyse der sprachlichen Unterschiede.

Die Kommunikationsgewohnheiten der deutschen Bevölkerung unterliegen einem deutlichen Wandel, der durch neue linguistische Daten der Freien Universität Berlin und der Universität Bielefeld belegt wird. Während ältere Generationen traditionelle Floskeln wie das Wort "Bitte" als Kernstück höflichen Verhaltens ansehen, setzen jüngere Menschen vermehrt auf alternative sprachliche Mittel. Eine aktuelle Untersuchung offenbart, dass 30-Jährige das magische Wort nur bei jeder vierten Anfrage tatsächlich nutzen, was auf den ersten Blick als Rückgang der Höflichkeit interpretiert werden könnte.

Generationenunterschiede in der Anrede und im Vokabular

Die Forscher um Janel Zoske von der Freien Universität Berlin stellen fest, dass 70-Jährige das Wort "Bitte" nahezu doppelt so häufig verwenden wie ihre jüngeren Altersgenossen. Dieser quantitative Unterschied führt jedoch nicht automatisch zu dem Schluss, dass jüngere Menschen insgesamt unhöflicher sind. Stattdessen verdeutlicht die Studie, dass es ein gänzlich anderes Verständnis von Höflichkeit gibt, das sich in der modernen Sprachpraxis manifestiert. Jüngere Befragte greifen häufiger auf Begriffe wie "vielleicht" zurück, um ihre Sätze zu mildern und freundlich wirken zu lassen.

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Ein konkretes Beispiel für diesen Wandel ist die Frage: "Kannst du mir das vielleicht erklären?". Obwohl hier die klassischen Formulierungen "Bitte" und "Danke" fehlen, wirkt die Anfrage durch das Adverb "vielleicht" sprachlich weichgezeichnet und höflich. Die Linguistin Janel Zoske betont zudem, dass die förmliche Anrede "Sie" zunehmend seltener verwendet wird. Jüngere Menschen duzen häufiger als ältere, wobei die Wahl der Anrede nicht allein vom eigenen Alter abhängt, sondern stark von der wahrgenommenen Altersdifferenz zum Gesprächspartner.

Methodik der internationalen Sprachuntersuchung

Die zugrunde liegenden Erkenntnisse stammen aus dem internationalen Forschungsprojekt "Variantenpragmatik des Deutschen: Kommunikative Muster im Vergleich". Die Wissenschaftler haben dabei analysiert, wie Menschen Bitten formulieren und welche Rolle sowohl das Alter als auch die regionale Herkunft der Sprecher dabei spielen. Als primäre Erhebungsmethode dienten Online-Fragebögen, bei denen die Befragten beschreiben mussten, wie sie in definierten Situationen sprachlich reagieren würden. Dieser Ansatz ermöglichte es, die impliziten Regeln der Höflichkeit direkt abzufragen und zu vergleichen.

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Durch diese systematische Befragung ließen sich präzise Muster identifizieren, die den Wandel der deutschen Umgangssprache dokumentieren. Die Studie zeigt, dass die traditionelle Formel aus "Bitte" und "Danke" zwar nach wie vor als Standard gilt, aber nicht mehr die einzige Möglichkeit ist, Respekt zu zeigen. Die Befragten zeigten ein hohes Bewusstsein dafür, wie sie durch Wortwahl und Satzstruktur ihre Absichten freundlich transportieren können, selbst wenn sie auf explizite Höflichkeitsfloskeln verzichten.

Regionale Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz

Neben den Altersunterschieden spielen auch geografische Faktoren eine entscheidende Rolle bei der Ausprägung von Höflichkeit. Die Daten zeigen deutliche regionale Unterschiede, insbesondere im Vergleich zu Deutschland und Österreich einerseits und der Schweiz andererseits. In der Schweiz ist es sehr verbreitet, Personen beim Grüßen direkt beim Namen anzusprechen. In Deutschland und Österreich kommt diese Praxis seltener vor, was dazu führt, dass Menschen in der Schweiz Deutsche oft als schroff wahrnehmen. Linguist Henrik Discher erläuterte dem FU-Magazin "Campus.Leben" diese Beobachtung im Detail.

Trotz dieser wahrgenommenen Schärfe betont Henrik Discher, dass es bisher keine überzeugenden empirischen Belege dafür gibt, dass Menschen in Deutschland unhöflicher sprechen als in Österreich oder der Schweiz. Die traditionellen Marker "Siezen" sowie die Wörter "Bitte" und "Danke" sind auch für Laien leicht als höflich zu identifizieren. Die Forschung zeigt jedoch, dass es zahlreiche weitere Wege gibt, Höflichkeit auszudrücken, die über diese offensichtlichen Formeln hinausgehen. Dazu gehören der Konjunktiv, indirekte Formulierungen und vorsichtige Fragen, die den Redefluss sanfter gestalten.

Nord-Süd-Gefälle und komplexe Höflichkeitsstrukturen

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie ist das beobachtbare Nord-Süd-Gefälle im deutschsprachigen Raum. Im Süden Deutschlands, Österreichs und der Schweiz lassen sich signifikant mehr Höflichkeitsmerkmale beobachten als im Norden. Dies gilt sowohl für die Häufigkeit der Merkmale als auch für deren Kombination in einem einzelnen Satz. Die Forschung zeigt, dass im Süden häufig mehrere Höflichkeitsindikatoren gleichzeitig eingesetzt werden, um eine maximale Freundlichkeit zu signalisieren.

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Ein typisches Beispiel für diese komplexe höfliche Formulierung im Süden ist die Kombination aus Konjunktiv, Adverbien und dem klassischen "Bitte": "Könnte ich bitte eventuell ganz kurz mal?". Solche mehrschichtigen Satzkonstruktionen demonstrieren, wie Höflichkeit im süddeutschen Raum kulturell tief verankert und linguistisch detaillierter ausgearbeitet ist als in norddeutschen Regionen. Die Studie schlussfolgert, dass Höflichkeit kein statisches Konzept ist, das sich nur in "Bitte" und "Danke" erschöpft, sondern ein dynamisches Spektrum aus sprachlichen Strategien, das je nach Generation und Region variiert.