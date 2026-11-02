Studie: Immunsystem verändert sich bei 40 und nach 60

Forscher der Duke-NUS Medical School enthüllen kritische Phasen der Immunalterung. Abwehrzellen wandeln sich nach dem 40. und 60. Lebensjahr signifikant.

Die Erkältungszeit ist eine herausfordernde Phase für den menschlichen Organismus, da das Immunsystem dann besonders gefordert ist. Doch unsere körpereigene Abwehr ist nicht statisch, sondern unterliegt einem ständigen Wandel. Wissenschaftler aus Singapur haben nun zwei entscheidende Lebensphasen identifiziert, in denen bestimmte Abwehrzellen signifikante Veränderungen durchlaufen. Diese Phasen liegen typischerweise rund um das vierzigste sowie nach dem sechzigsten Lebensjahr. Eine umfassende Untersuchung der Duke-NUS Medical School ergab, dass die Fähigkeit der Abwehr, auf Bedrohungen zu reagieren, sich mit fortschreitendem Alter fundamental wandelt.

Kritische Phasen der Immunalterung

In der großen Studie untersuchten die Forscher die Immunzellen von insgesamt 1828 gesunden Menschen. Das Altersspektrum der Teilnehmer reichte dabei von neunzehn Jahren bis hinauf zu neunundsiebzig Jahren. Das Ergebnis der Analyse war eindeutig: Mit zunehmendem Alter verändert sich nicht nur die allgemeine Effizienz der Abwehrkräfte, sondern auch die spezifische Art und Weise, wie das Immunsystem auf potenzielle pathogene Bedrohungen reagiert. Diese dynamischen Anpassungen sind für das Verständnis der menschlichen Gesundheit in verschiedenen Altersstufen von großer Bedeutung.

Also read Forscher der University of Arizona zeigen sinkende Sprechzahlen: Studie zur Sprachlosigkeit

Rund um das vierzigste Lebensjahr stellten die Experten vor allem Veränderungen bei den sogenannten T-Helferzellen fest. Diese Zellen spielen eine zentrale Rolle, da sie andere Immunzellen steuern und koordinieren. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, dem Körper dabei zu helfen, auf eingedrungene Erreger adäquat zu reagieren. Dieser Prozess ist entscheidend für die Initiierung einer zielgerichteten Immunantwort, um Infektionen effektiv zu bekämpfen, bevor sie sich im Körper ausbreiten können.

Nach dem sechzigsten Lebensjahr zeigte sich ein anderes Bild der Veränderung. In dieser Lebensphase veränderten sich besonders die Zellen, die für die Erkennung und Beseitigung infizierter Körperzellen zuständig sind. Diese Art von Zellen ist essentiell, um zelluläre Bedrohungen wie Viren oder entartete Zellen zu identifizieren und unschädlich zu machen. Die Veränderungen in dieser Gruppe könnten einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie wir im fortgeschrittenen Alter auf schwere Infektionen oder maligne Prozesse reagieren und wie wir uns von diesen Erlebnissen erholen.

Advertisement

Entzündungsprozesse und Geschlechterunterschiede

Gleichzeitig entdeckten die Wissenschaftler Hinweise darauf, dass bestimmte Abwehrprozesse in diesen Phasen stärker aktiviert sind. Dies führt dazu, dass Entzündungen im Körper zunehmen können. Auf den ersten Blick wirkt dies widersprüchlich, da die Abwehr weniger zielgerichtet reagieren kann, während sie zugleich häufiger in Alarmbereitschaft ist. Vereinfacht gesagt, bedeutet dies, dass das Immunsystem im Alter oft überreagiert, ohne dabei die spezifischen Erreger präzise zu treffen, was zu chronischen Entzündungszuständen führen kann.

Die Studie offenbarte zudem deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Hinblick auf den Alterungsprozess des Immunsystems. Bei Frauen blieben bestimmte Abwehrzellen über einen längeren Zeitraum stärker aktiviert als bei Männern. Diese persistierende Aktivierung könnte ein Faktor sein, der zur Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen bei Frauen beiträgt, bei denen sich das Abwehrsystem fälschlicherweise gegen den eigenen Körper richtet.

Bei Männern traten die beschriebenen Veränderungen eher früher auf und waren zudem häufiger vorübergehender Natur. Dies unterschiedliches Muster könnte erklären, warum einige Erkrankungen geschlechtsspezifisch unterschiedlich verteilt sind. Der Studienautor Jacques Behmoaras sieht in diesen Unterschieden einen möglichen Erklärungsansatz für die epidemiologischen Daten. Allerdings betont er, dass dieser Zusammenhang durch die vorliegende Untersuchung noch nicht kausal bewiesen ist und weitere Forschungsarbeiten erforderlich sind.

Zukunft der personalisierten Immunologie

Langfristig könnten diese neuen Erkenntnisse einen wichtigen Beitrag dazu leisten, zu bestimmen, wie alt ein Immunsystem biologisch gesehen ist. Die Forscher testeten bereits Ansätze, um das Alter der untersuchten Personen anhand bestimmter Genaktivitäten abschätzen zu können. Diese Methode des bioinformatischen Altersnachweises basiert auf der Analyse, wie Gene in Immunzellen ein- oder ausgeschaltet werden.

Advertisement

Bis zu einem verlässlichen persönlichen Messwert des Immunalters ist es jedoch noch ein weiter Weg. Die aktuellen Ergebnisse verraten bislang nicht, wie schnell das eigene Immunsystem im individuellen Fall altert oder wie hoch das persönliche Risiko für spezifische Krankheiten ist. Daher sind zusätzliche, größere Studien notwendig, um diese Lücken zu schließen und die Theorie der Immunalterung in der klinischen Praxis anwendbar zu machen.

Die Forschung an der Duke-NUS Medical School in Singapur stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um die Komplexität des menschlichen Immunsystems besser zu verstehen. Durch die Identifizierung der kritischen Zeitpunkte der vierziger und sechziger Jahre erhalten Mediziner und Patienten wertvolle Einblicke. Dies kann dazu beitragen, Präventionsstrategien und Therapieansätze gezielter auf die jeweiligen Lebensabschnichte abzustimmen, um die Gesundheit im Alter zu erhalten und die Lebensqualität zu steigern.