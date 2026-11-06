Forscher der Universität Navarra beweisen, dass der Drang, links herum zu laufen, ein biologisches Merkmal ist. Dies ändert nichts an der Verkehrspolitik.

Die Ergebnisse einer fünfundfünfzigjährigen, detaillierten Untersuchung bestätigen nun eine langjährige Beobachtung: Menschen neigen biologisch dazu, sich gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen. Diese intrinsische Tendenz zum Linksverkehr wurde von der Universität Navarra in Pamplona wissenschaftlich validiert und widerlegt damit die Annahme, es handle sich um eine reine soziale Konvention.

Biologischer Drall widerlegt soziale Hypothese

Der Auslöser für die Forschung war eine zufällige Beobachtung im sportlichen Kontext. Bei der Betrachtung von Menschenmengen in Stadien fiel auf, dass die Mehrheit der Personen dazu tendiert, entgegen dem Uhrzeigersinn zu laufen. Die Physiker Iñaki Echeverría Huarte und Iker Zuriguel vom Institut für angewandte Physik und Mathematik der Universität Navarra in Pamplona gingen der Ursache zunächst nach. Ihre erste Hypothese lautete, es könnte sich um ein unbewusstes soziales Koordinationsverhalten handeln, um Zusammenstöße in Menschenansammlungen zu vermeiden.

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Diese soziale Theorie konnte durch die Studie jedoch nicht gestützt werden. In einem umfangreichen Experiment mit mehr als fünfhundert Freiwilligen blieb der ausgeprägte Linksdrall bestehen, obwohl verschiedene externe Faktoren variiert wurden. Selbst als die Wissenschaftler die Umgebung des Stadions oder des Testraums veränderten, zeigte sich keine Änderung im Verhalten der Probanden. Der Drang zur Linksbewegung ist also kein Produkt der Gruppeninteraktion.

Robustes Merkmal trotz kultureller Unterschiede

Die Robustheit dieses Merkmals wurde unter extrem unterschiedlichen Bedingungen getestet. Die Forscher untersuchten sowohl Linkshänder als auch Rechtshänder. Die测试结果 zeigten, dass die Händigkeit keine signifikante Auswirkung auf die Bewegungsrichtung hatte. Ebenso wenig spielte das kulturelle Umfeld eine Rolle. Die Tests umfassten Teilnehmer unterschiedlicher Altersgruppen und kultureller Hintergründe, was die Universalität der Beobachtung unterstreicht.

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Ein besonders markantes Beispiel lieferte ein Test in einem japanischen Kindergarten. Auch hier zeigten die Kinder den gleichen Drang, sich gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen. Sogar bei isolierten Tests mit Einzelpersonen ohne sozialen Druck bestätigte sich das Ergebnis. Die Forscher schlussfolgern, dass dieser Linksdrall ein individuelles, reproduzierbares Merkmal ist, das eher auf persönlichen Tendenzen als auf kollektiver Abstimmung beruht.

Kein Argument für Umstellung des Rechtsverkehrs

Trotz dieser klaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bleibt die Frage nach der Ursache dieser intrinsischen Bewegungsneigung für die Forschung noch offen. Die Physiker können derzeit nicht erklären, was physiologisch oder neurologisch hinter dieser Tendenz steht. Dennoch bieten die Ergebnisse keinen Anlass, das weltweit etablierte Straßensystem grundlegend zu überdenken. Die Mehrheit der Menschheit hat sich über Generationen an den Rechtsverkehr gewöhnt.

In Deutschland und anderen kontinentaleuropäischen Ländern folgt man dem natürlichen Linksdrall bereits indirekt. Bei der Fahrt durch Kreisverkehre fährt man im Uhrzeigersinn, was aus Sicht des Fahrers eine Linkskurve darstellt. Im Gegensatz dazu fahren Briten und andere Nutzer des Linksverkehrs im Kreisverkehr gegen den Uhrzeigersinn. Für die Wissenschaftler ist das Ergebnis daher eine interessante biologische Feststellung, keine Aufforderung zur Verkehrspolitik-Änderung.

Fazit: Biologie trennt sich von Infrastruktur

Die Studie der Universität Navarra in Pamplona liefert also ein klares Bild: Der Drang, links zu laufen, ist ein tief verwurzeltes biologisches Phänomen. Dies ändert jedoch nichts an der Praxis des Straßenverkehrs. Die Anpassung an Verkehrsregeln erfolgt durch Lernen und Gewohnheit und überlagert natürliche Bewegungsneigungen. Solange keine kausalen Zusammenhänge zwischen der Gehirnhälfte und der Fahrspurwahl belegt sind, bleibt der Rechtsverkehr die logische Konsequenz der kulturellen Evolution.