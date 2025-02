Studie: Mehrheit wünscht sich sichere soziale Medien

Eine neue Studie der TUM und der University of Oxford zeigt, dass die Mehrheit der Befragten in Demokratien Plattformen wünscht, die gegen Hass und Gewalt vorgehen. Doch es gibt keinen globalen Konsens zum Thema Social Media Moderation.

Weltweit wird intensiv über die Frage diskutiert, wie Inhalte in den sozialen Medien moderiert werden sollten. In letzter Zeit haben Plattformen wie Meta und X, unter Berufung auf die Meinungsfreiheit , ihre Regeln gelockert, insbesondere hinsichtlich möglicher diskriminierender Inhalte. Kleine Verstöße sollen künftig erst nach Beschwerden von Nutzern geprüft werden, während Algorithmen nur bei einer höheren Schwelle eingreifen sollen.

Die Technische Universität München (TUM) und die University of Oxford haben im Herbst eine Studie zum Thema Moderation in den sozialen Medien gestartet. Am Dienstag wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Die Studie zeigt, dass die Mehrheit der Befragten – 79 Prozent – die Löschung von Anstiften zur Gewalt in den sozialen Medien befürwortet. Nur 14 Prozent wünschen sich hingegen, dass Gewaltandrohungen online verbleiben, damit Nutzer beispielsweise mit einer Gegenrede darauf reagieren könnten. Studienleiter Yannis Theochais von der TUM erklärt, dass die Studie zeigt, dass sich die Mehrheit der Menschen in Demokratien Plattformen wünscht, die gegen Hass und Gewalt vorgehen. Dies gelte sogar für die USA, wo eine weit gefasste Meinungsfreiheit als besonders hohes Gut gilt. Es gibt jedoch keinen globalen Konsens zum Thema Social Media. Spyros Kosmidis, Professor für Politik an der University of Oxford, erklärt, dass die Vorstellungen der Menschen stark von kulturellen Normen, politischen Erfahrungen und rechtlichen Traditionen in den jeweiligen Ländern abhängen. In jedem Land seien die Voraussetzungen anders. Beispielsweise würden Menschen in Frankreich und Deutschland mehr auf die Regierung schauen, um eine sichere Umgebung in den sozialen Medien zu schaffen. Fast die Hälfte der Befragten – rund 44 Prozent – sind der Meinung, dass Menschen in den sozialen Medien Inhalte teilen sollten können, die von der Regierung als falsch angesehen werden. In Deutschland waren sogar 51 Prozent der Befragten dafür, ein höherer Wert ist nur in Griechenland (59 Prozent), Schweden (56 Prozent) und der Slowakei (54 Prozent) zu finden. In Großbritannien oder Brasilien liegen die Werte bei rund 30 Prozent. Plattform-Betreiber gehen bei der Moderation von Inhalten und Kommentaren verschiedene Wege. Bei BR24 etwa werden täglich tausende Kommentare über die Website oder die App eingehen. Das Community-Management-Team liest diese und entscheidet, welche Beiträge relevant sind. Redakteure suchen in den Kommentarspalten nach Inhalten und Argumenten, die in die Berichterstattung einfließen können. So sollen die Perspektiven der Nutzer sichtbarer werden.





