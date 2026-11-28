Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass bestimmte Ewigkeitschemikalien das Risiko für Leberkrebs deutlich erhöhen können. Details zur Studie.

Eine aktuelle wissenschaftliche Untersuchung wirft ein neues Licht auf die Gesundheitsrisiken durch langlebige Chemikalien in unserem Alltag. Forscher haben herausgefunden, dass zwei zuvor weniger beachtete Stoffe aus der großen Gruppe der Ewigkeitschemikalien mit einem deutlich erhöhten Risiko für Leberkrebs in Verbindung stehen. Diese künstlich hergestellten Substanzen sind ubiquitär in Produkten wie Antihaft-Pfannen, Lebensmittelverpackungen und wasserabweisender Kleidung vertreten und bauen sich in der Umwelt nur extrem langsam ab. Die Langlebigkeit dieser Stoffe hat ihnen den umgangssprachlichen Namen Ewigkeitschemikalien eingebracht, und ihre potenziell krankheitserregenden Eigenschaften sind der wissenschaftlichen Gemeinschaft bereits seit geraumer Zeit bekannt.

Methodik und quantifizierbares Risiko

Die Kernergebnisse der Studie basieren auf einem sorgfältigen Vergleich von Blutproben, die von Wissenschaftlern über einen langen Zeitraum hinweg analysiert wurden. Die untersuchende Gruppe analysierte Daten von insgesamt 223 Teilnehmern, die später an Leberkrebs erkrankten, und verglich diese mit einer Kontrollgruppe von 223 gesunden Personen. Die verwendeten Blutproben waren im Durchschnitt bereits 7,8 Jahre vor der Diagnose entnommen worden, was eine präzise retrospektive Bewertung der chemischen Belastung ermöglichte. Die Studie stützt sich auf Langzeitdaten, die von einem großen Cohort in Kalifornien und Hawaii stammen und insgesamt mehr als 215.000 Menschen begleiten, wobei für diese spezifische Auswertung jedoch nur die 446 Betroffenen ausgewählt wurden.

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Konzentrationsabhängige Risikosteigerung

Die Analyse offenbarte einen klaren Dosis-Wirkungs-Zusammenhang zwischen der Höhe der Chemikalienbelastung im Blut und der späteren Erkrankungswahrscheinlichkeit. Wenn sich die Menge der gemessenen Chemikalien im Blut verdoppelte, stieg das Risiko, später an Leberkrebs zu erkranken, um bis zu 35 Prozent an. Dieser Anstieg war jedoch noch weitaus deutlicher, wenn man die Extreme verglich: Personen mit einer sehr hohen Konzentration der Stoffe im Blut hatten etwa zwei- bis zweieinhalbmal so hohe Chancen, an Leberkrebs zu erkranken, im Vergleich zu Personen mit sehr niedriger Belastung. Diese signifikante Differenz unterstreicht die potente biologische Wirkung der Substanzen auf das Lebergewebe im Laufe der Zeit.

Genetische Faktoren als Verstärker

Besonders ausgeprägt zeigte sich der statistische Zusammenhang bei einer spezifischen Untergruppe der Bevölkerung, die genetisch anfälliger für die Entstehung einer Fettleber ist. Die Forscher vermuten einen biologischen Mechanismus, bei dem die Chemikalien die Verarbeitung von Fetten in der Leber beeinträchtigen. Dadurch könnten sich leichter Fette in den Leberzellen ansammeln, was zu einer Fettleber führt. Diese Fettleber kann sich über einen längeren Zeitraum von Jahren verschlimmern und stellt wiederum einen bekannten Risikofaktor dar, der das allgemeine Risiko für die Entwicklung von Leberkrebs erhöht. Die genetische Veranlagung wirkt somit als Katalysator für die negativen Effekte der chemischen Exposition.

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Neue Stoffklasse statt klassischer PFAS

Ein überraschendes Ergebnis der Untersuchung war, dass die stärksten statistischen Zusammenhänge nicht bei den bekannteren und besser untersuchten PFAS-Verbindungen gefunden wurden, sondern bei zwei weniger erforschten chemischen Verbindungen. Diese beiden spezifischen Stoffe gehören zwar zur riesigen Familie der Ewigkeitschemikalien, wurden in der bisherigen Forschung jedoch deutlich weniger beachtet als die etablierten Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Diese Diskrepanz zwischen bekanntem Risikoprofil und tatsächlicher Toxizität der neuen Substanzen deutet darauf hin, dass die aktuelle Risikobewertung möglicherweise Lücken aufweist und weiterer Forschungsbedarf bei diesen spezifischen Verbindungen besteht.

Interpretation der Korrelationsdaten

Trotz der beunruhigenden Hinweise besteht laut den Forschern kein Grund zur Panik, da die Studie naturgemäß nur eine Korrelation aufzeigen kann. Die Wissenschaftler betonen ausdrücklich, dass sie nicht beweisen können, dass die Chemikalien den Krebs direkt verursacht haben. Es bleibt eine statistische Assoziation, die auf einen kausalen Zusammenhang hindeutet, aber keine definitive Ursachen-Nachweisfunktion erfüllt. Dennoch liefern die Daten einen wichtigen Warnhinweis für die öffentliche Gesundheit und die regulatorische Aufsicht über Alltagsprodukte, die solche langlebigen Chemikalien enthalten. Die Ergebnisse rechtfertigen weitere detaillierte Untersuchungen, um den biologischen Mechanismus genauer zu verstehen und präventive Maßnahmen abzuleiten.