Studie: Optimales Krafttraining reduziert Sterberisiko - 90 bis 119 Minuten pro Woche ideal

Eine große Langzeitstudie der Harvard-Universität analysiert die gesundheitlichen Vorteile von Krafttraining. Die Forschungsarbeit, die auf drei US-Studien mit bis zu 30 Jahren Beobachtungsdauer basiert, zeigt, dass bereits ein moderates Pensum von 90 bis 119 Minuten wöchentlich das Sterberisiko signifikant senkt. Besonders ausgeprägt ist der Effekt bei Kreislauf- und neurologischen Erkrankungen. Über 120 Minuten wöchentlich bringen keinen zusätzlichen Nutzen. Die beste Kombination ist Ausdauertraining plus moderates Krafttraining, was das Sterberisiko um bis zu 45 Prozent reduzieren kann. Die Studie ist jedoch beobachtend und stützt sich auf Selbstangaben der Teilnehmer.

Wer regelmäßig Krafttraining macht, profitiert schon mit wenig Zeitaufwand gesundheitlich. Eine Langzeitstudie der Harvard -Universität zeigt: Den größten Nutzen hatten nicht diejenigen, die besonders viel trainierten, sondern Menschen mit rund 90 bis 119 Minuten Krafttraining pro Woche.

Die Untersuchung basiert auf drei großen US-Langzeitstudien. Die Teilnehmer wurden bis zu 30 Jahre lang begleitet. Alle zwei Jahre machten sie Angaben zu ihrem Kraft- und Ausdauertraining. Insgesamt wurden während der Beobachtungszeit 35.798 Todesfälle erfasst.

Die Forscher fanden heraus, dass regelmäßiges Krafttraining mit einem geringeren Risiko verbunden ist, aufgrund von Erkrankung früher zu sterben. Teilnehmer mit langfristig 90 bis 119 Minuten Krafttraining pro Woche hatten im Vergleich zu Menschen ohne Krafttraining ein um 13 Prozent geringeres Risiko, vorzeitig zu sterben. Das Risiko, an Kreislauf-Erkrankungen zu sterben, lag in dieser Gruppe um 19 Prozent niedriger. Bei neurologischen Erkrankungen fiel der Zusammenhang noch stärker aus: Hier war das Sterberisiko um 27 Prozent reduziert.

Auffällig war jedoch, dass die positiven Effekte ab etwa 120 Minuten Krafttraining pro Woche nicht weiter zunahmen. Die Forscher beobachteten ein Plateau. Mehr Training brachte also keinen zusätzlichen Vorteil. Die besten Ergebnisse erzielten Teilnehmer, die Kraft- und Ausdauertraining kombinierten.

Wer viel Ausdauersport trieb und zusätzlich 60 bis 119 Minuten Krafttraining pro Woche absolvierte, hatte ein um bis zu 45 Prozent niedrigeres Sterberisiko als Menschen ohne Krafttraining und mit wenig Ausdaueraktivität. Die Forscher sehen die Ergebnisse als Hinweis darauf, dass Krafttraining Ausdauertraining ergänzt, aber nicht ersetzt. Die Studie zählt zu den größten Untersuchungen zu Krafttraining und Sterblichkeit.

Allerdings handelt es sich um eine Beobachtungsstudie. Sie kann Zusammenhänge aufzeigen, aber keine Ursache-Wirkungs-Beziehungen belegen. Zudem beruhten die Trainingsangaben auf Selbstauskünften





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