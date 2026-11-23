Ein neu entwickeltes Versorgungskonzept der ambulanten multimodalen Schmerztherapie wurde im Rahmen der Studie PAIN 2.0 bei Schmerzkranken mit erhöhtem Chronifizierungsrisiko evaluiert. Wie sieht es genau aus?

Ein neu entwickeltes Versorgungskonzept der ambulanten multimodalen Schmerztherapie wurde im Rahmen der Studie PAIN 2.0 bei Schmerzkranken mit erhöhtem Chronifizierungsrisiko evaluiert. Wie sieht es genau aus?

Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. In einer randomisierten Studie mit Ischialgiebetroffenen war die epidurale Injektion von Dexamethason nicht wirksamer als eine Placebospritze.

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Das könnte allerdings an dem gewählten Zugangsweg gelegen haben. Laut einer Netzwerk-Metaanalyse lassen sich Schmerzen im Frühstadium einer adhäsiven Kapsulitis am besten mit extrakorporaler Stoßwellentherapie behandeln. Die Ergebnisse müssen jedoch zurückhaltend bewertet werden. Mit einem neuen Positionspapier fordert der Hartmannbund mehr Orientierung an Patientenwillen, Indikation und Verhältnismäßigkeit.

Im Fokus stehen Lebensende, KI und Ressourcenknappheit. Tenosynoviale Riesenzelltumoren sind gutartige, lokal aggressiv wachsende Tumoren der Synovialschleimhaut einzelner Gelenke, von Sehnenscheiden oder Bursae. Die Betroffenen werden oft in der Orthopädie oder Sportmedizin vorstellig, doch wegen ihrer Seltenheit ... Wer medizinische Hilfe sucht, braucht Orientierung.

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Empfehlungslisten können die Arztsuche erleichtern, doch wie kommen sie zustande? Welche Daten und Kriterien fließen ein? Wer entscheidet über die Aufnahme? Und wie wird journalistische Unabhängigkeit gesichert?

Im Podcast blicken wir hinter die Kulissen. Die Opioid-induzierte Darmfunktionsstörung, deren häufigste Form die Opioid-induzierte Obstipation ist, bleibt trotz klarer Datenlage, OIC-spezifischer Handlungsempfehlungen und Leitlinien sowie effektiver Behandlungsoptionen unterdiagnostiziert und unterbehandelt. Der Newsletter „Allgemeinmedizin“ mit praxisnahen Berichten, Tipps und relevanten Neuigkeiten aus dem Spektrum der internistischen und hausärztlichen Medizin. Nicht alles, was aussieht wie eine typische Daktylitis, ist auch eine.

Vor allem nicht, wenn sich die Entzündung hartnäckig hält, eine Operation nichts bringt und die betroffene Person vor Beschwerdebeginn mit Fischen zu tun hatte. Bei der Hotline Impfen werden Ihre Impf-Fragen aus der Praxis evidenzbasiert und fachkundig beantwortet. Diesmal geht es um die Frage, ob die Antibabypille die Immunantwort nach einer Impfung beeinflusst. Die geplante Abschaffung der Hybrid-DRG für 2028 hat in den operativen Fächern ein mittleres Erdbeben ausgelöst.

Im „ÄrzteTag“-Podcast erläutert ChirurgWenn Säuglinge oder Kleinkinder zucken, steckt nicht automatisch ein epileptischer Anfall dahinter. In diesem Alter kommen zahlreiche gutartige Phänomene vor, die berücksichtigt und von Epilepsien unterschieden werden sollten. Bei Menschen mit Adipositas ist die Aussagekraft etablierter kardiovaskulärer Diagnostik häufig eingeschränkt. Welche Stolpersteine es gibt und wie Ärztinnen und Ärzte dann vorgehen, erläutert eine kardiologische Kollegin.

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Für das Jahr 2025 wurden dem Robert Koch-Institut erneut insgesamt mehr Syphilis-Fälle gemeldet. Auffällig sind dabei divergente Entwicklungen im Hinblick auf den wahrscheinlichen Transmissionsweg.