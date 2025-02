Studie: So viel Vermögen sollte man mit 40 Jahren haben

Eine neue Studie untersucht, wie viel Vermögen der Durchschnitt mit 40 Jahren aufweist. Die Ergebnisse zeigen, dass es deutliche Unterschiede im Vermögensaufbau gibt.

Eine neue Studie untersucht, wie viel Vermögen der Durchschnitt mit 40 Jahre n aufweist. Während einige mit 40 Jahre n bereits ein beachtliches Vermögen angespart haben, haben andere vielleicht noch einen Hauskredit abzuzahlen oder arbeiten in Teilzeit, weil sie Kinder haben. Die Studie basiert auf den Ergebnissen der letzten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) aus dem Jahr 2018 und zeigt, dass die Vermögen sverteilung im Laufe des Lebens deutlich variiert.

Im Alter zwischen 40 und 44 Jahren haben die Befragten im Durchschnitt ein Vermögen von 87.200 Euro angespart. Das bedeutet, dass man in den frühen 40ern am meisten Geld zur Seite legen kann. In der zweiten Hälfte des 40. Lebensjahrzehnts steigt das Vermögen zwar weiterhin, aber in einem weniger starken Ausmaß. So liegt das Ersparte in der Altersgruppe zwischen 45 und 49 Jahren bei durchschnittlich 105.000 Euro, also nur noch knapp 17 Prozent mehr. Das Vermögen der reichsten zehn Prozent liegt in dieser Altersgruppe bei 519.000 Euro.Insgesamt wächst das Vermögen zwar mit dem Alter, die relativen Vermögensunterschiede sind in jungen Jahren jedoch am größten. Die Studie zeigt auch, dass der Beziehungsstatus das Vermögen beeinflussen kann. Paare, die sich einen Haushalt teilen, konnten insgesamt deutlich mehr Vermögen aufbauen als Singles und Alleinerziehende.





Vermögen 40 Jahre Studie Sparverhalten Altersgruppe Beziehungsstatus

