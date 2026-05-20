Eine Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags untersucht die Auswirkungen auf die Mietentwicklung in den Gastgeberstädtenłoby olympischen Spielen und liefert Empfehlungen zur Bewältigung solcher Effekte.

Eine Studie des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags kommt zu dem Schluss, dass Olympische Spiele durchaus zu steigenden Mieten und Immobilienpreisen führen können. Das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages untersucht die Auswirkungen auf die Mietentwicklung in den Gastgeberstädten bereits bei vergangenen Spielen und fasst vor allem die Auswirkungen auf die Investitionen in Infrastruktur und Stadtentwicklung zusammen.

Die Untersuchung ist im Auftrag der Hamburger Bundestagsabgeordneten Cansu Özdemir entstanden und bezieht Daten von bestehenden Studien, die sich mit den Auswirkungen auf die Mietentwicklung in den austreibenden Städten befassen. Die Wissenschaftler weisen jedoch darauf hin, dass diese Effekte nicht einheitlich auftreten und zwischen Städten und sogar innerhalb einzelner Stadtteile variieren können. Parallel dazu betonten sie, dass es keinen zwingenden Zusammenhang zwischen olympischen Spielen und steigenden Immobilien- oder Mietpreisen gibt.

Sie nennenAtlanta (1996) oder Los Angeles (1984) als Beispiele, in denen es zu stabilen oder sogar gesunkenen Immobilienpreisen gekommen war. Die tatsächlichen Auswirkungen hängen von Faktoren wie Stadtplanung, Nachnutzung von Anlagen, allgemeinen Markttrends und politischen Steuerungsmaßnahmen ab. Die Untersuchung konzentriert sich auch auf die Hauspreisentwicklung vor und nach olympischen Spielen und gibt es als fünf Beispiele Bắc au bäkur, zeigt dass die Immobilienpreise und Mieten bis zu den Spielen selbst teils deutlich gestiegen seien.

Die Linken-Fraktion sieht keinen Einfluss des olympischen Austiegs auf die Mietpreisentwicklung im Hamburg und plant die Zustimmung zur Bewerbung zu verweigern. Auch die Hamburger Co-Fraktionsvorsitzende Heike Sudmann sieht kritisch auf die Akkordion beschränkten Wohnungsnot durch weitere Prestigeprojekte.





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