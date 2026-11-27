Das massive Benetzen von Batteriegehäusen mit Wasser ist laut einer Studie verschwenderisch und verhindert nicht das thermische Durchgehen.

Elektroautos bieten im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren einen entscheidenden Nachteil bei Bränden, da sie deutlich gefährlicher reagieren können. Zwar treten Brände bei E-Autos seltener auf als bei Benzinern, doch die Löschung gestaltet sich schwierig.

Grund hierfür ist die Gefahr des sogenannten thermischen Durchgehend: eine beschleunigte Kettenreaktion durch chemische Prozesse in den Zellen. Feuerwehren haben verschiedene Strategien getestet, um diese Reaktion zu kontrollieren. Zu den Methoden gehörten massive mit Wasser gefüllte Tauchbehälter, chemische Wasserzusätze sowie große Löschdecken. Eine umfassende Untersuchung der US-amerikanischen US UL Research Institutes zeigt nun jedoch, dass keine dieser Neuerungen die Wirkung einer herkömmlichen Wasserlöschung über den Feuerwehrschlauch übertrifft.

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Die Studie analysierte Brandexperimente, wobei unterschiedliche Unterdrückungstaktiken behandelt wurden. Das Ergebnis verdeutlicht laut den Verantwortlichen, dass Innovationen wie Fahrzeugdecken oder chemische Zusätze nicht gegen die Löschkraft von tausenden Litern Wasser ankommen. Doch sobald es durch Überhitzung, Beschädigungen oder Überladung zum thermischen Durchgehen kommt, diene Wasser primär der Flammenkontrolle. Der eigentliche Verbrennungsprozess lasse sich damit nicht unmittelbar stoppen.