Studie untersucht möglichen Zusammenhang zwischen Abnehmspritzen und reduzierter Gewaltbereitschaft

Eine neue Untersuchung der Rutgers-Universität deutet an, dass GLP-1-Rezeptoragonisten wie Ozempic und Wegovy bei impulsiven Menschen die Verknüpfung zwischen Impulsivität, Alkoholkonsum und gewalttätigem Verhalten abschwächen könnten. Die Studie fand bei aktuellen Anwendern signifikant schwächere Korrelationen im Vergleich zu ehemaligen Nutzern. Trotz der vielversprechenden Hinweise bestehen methodische Limitierungen, und weitere Forschungen sind notwendig, um kausale Effekte zu klären.

Die Frage, ob Abnehmspritzen wie Ozempic und Wegovy nicht nur bei der Gewichtsreduktion helfen, sondern auch gewalttätiges Verhalten reduzieren können, steht im Mittelpunkt einer neuen Studie.

Forschende der Rutgers-Universität haben bei impulsiven Nutzern dieser Medikamente eine bemerkenswerte Auffälligkeit entdeckt: Der bekannte Zusammenhang zwischen Impulsivität, Alkoholkonsum und Gewaltdelikten war bei ihnen deutlich schwächer ausgeprägt als bei früheren Anwendern. Die Analyse umfasste 821 Erwachsene, die Erfahrungen mit GLP-1-Rezeptoragonisten hatten - eine Wirkstoffklasse, zu der Substanzen wie Semaglutid, Liraglutid, Dulaglutid oder Exenatid gehören. Diese Medikamente werden primär zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas eingesetzt.

Die Untersuchung konzentrierte sich speziell auf die Bereiche Impulsivität und Alkoholkonsum sowie deren Verbindung zu selbstberichteten Gewalthandlungen, darunter körperliche Angriffe, Schlägereien oder Drohungen mit Waffen. Bei der Auswertung berücksichtigten die Wissenschaftler zahlreiche persönliche und gesundheitliche Faktoren, um Verzerrungen zu minimieren. Das zentrale Ergebnis zeigt, dass bei aktuellen Anwendern von Abnehmspritzen der Zusammenhang zwischen Impulsivität und gewalttätigem Verhalten um etwa 62 Prozent schwächer war als bei ehemaligen Nutzern. Beim Alkoholkonsum reduzierte sich die Korrelation um rund 52 Prozent.

Dies legt nahe, dass GLP-1-Medikamente den Einfluss dieser Risikofaktoren auf Gewalt abschwächen könnten - sie machen demnach impulsiven Menschen nicht per se weniger impulsiv, verhindern aber möglicherweise, dass impulsive Tendenzen in gewalttätige Handlungen umschlagen. Dennoch unterliegt die Studie wichtigen Einschränkungen. Als rein beobachtende Studie kann sie keine kausale Ursache-Wirkungs-Beziehung belegen.

Zudem stützen sich die Angaben zu Gewaltakte auf Selbstauskünfte der Teilnehmer, die mit Erinnerungs- und Soziale-Erwünschtheits-Bias behaftet sein können. Ebenso möglich ist, dass sich aktuelle und frühere Nutzer in nicht erfassten Merkmalen unterscheiden - etwa in psychosozialen Umständen oder anderen Medikationen - die das Ergebnis beeinflusst haben. Daher sind weitere Untersuchungen nötig, um zu prüfen, ob die beobachteten Zusammenhänge klinisch relevant sind und welchen Mechanismus GLP-1-Rezeptoragonisten dabei zugrunde legen könnten





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