Studie: Viele Demenzkranke kennen ihre Diagnose nicht

Eine neue Studie aus den USA zeigt, dass ein Großteil von Demenzkranken nicht über eine formelle Diagnose von ihrem Arzt verfügt. Die Gründe für diese Verzögerung sind vielfältig, von Zeitmangel bei Ärzten bis hin zu fehlender Spezialausbildung in der Demenzerkennung.

Eine neue Studie aus den Vereinigten Staaten liefert überraschende Erkenntnisse über die Diagnose von Demenz. Die von der University of Michigan durchgeführte Untersuchung konzentrierte sich auf 652 ältere Erwachsene mit einem Durchschnittsalter von 76 Jahren aus dem Verwaltungsbezirk Nueces County in Texas, die hauptsächlich von Angehörigen betreut wurden. Von den Befragten wurden 322 als „wahrscheinlich demenzkrank“ eingestuft, da sie kognitive Einschränkungen zeigten.

Allerdings gaben 80 Prozent der Befragten oder ihre Pflegepersonen an, dass keine formelle Demenz-Diagnose durch einen Arzt gestellt wurde. Die Mehrheit der Teilnehmer hatte einen Hausarzt, nur weniger als sieben Prozent gaben an, keinen festen Arzt zu haben. Die Studie wirft Fragen zur Diagnose von Demenz auf. Studienautor und Gesundheitswissenschaftler Josh Martins-Caulfield erklärt: „Es kann sein, dass Ärzte die Diagnose nicht stellen oder sie bewusst verschweigen.“ Es werden mehrere Gründe für diese Verzögerung genannt. „Oft fehlt den Ärzten die Zeit für ein gründliches Screening, oder sie verfügen nicht über eine spezielle Ausbildung zur Demenzerkennung“, erläutert Martins-Caulfield. Manche Mediziner warten möglicherweise darauf, dass Patienten oder Angehörige selbst auf Gedächtnisprobleme hinweisen, anstatt das Thema selbst zu initiieren.Es ist wichtig zu beachten, dass die Studie die Übertragbarkeit ihrer Ergebnisse auf andere Regionen nicht eindeutig belegen kann. In Deutschland sind etwa 1,8 Millionen Menschen von Demenz betroffen, wobei Alzheimer die häufigste Form mit etwa 60 bis 70 Prozent aller Fälle ausmacht. Alzheimer wird durch spezifische Veränderungen im Gehirn verursacht, die zum Absterben von Nervenzellen führen. Für einen Teil dieser Patienten könnte das Medikament Lecanemab eine Hoffnung bedeuten. Lecanemab ist ein Antikörper, der das Fortschreiten der Krankheit bremsen soll, jedoch die Symptome nicht bessert. Es wird daher nur für Betroffene im frühen Stadium der Erkrankung empfohlen. Alzheimer-Patienten in der EU müssen jedoch weiterhin auf die Zulassung dieser ersten Therapie warten. Wie die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) Ende Januar mitteilte, sollen weitere Einschätzungen zu neuen wissenschaftlichen Fragen vor der endgültigen Entscheidung vorliegen. Ein konkreter Zeitplan wurde bisher nicht genannt





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Demenz Alzheimer Diagnose Ärzte Medikament Lecanemab

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Studie über 20 Jahre : Diagnose Brustkrebs: Seit 2000 deutlich weniger RezidiveWie stark die Rezidivrate bei Frauen mit Brustkrebs im Frühstadium im Lauf der Jahre zurückgegangen ist, zeigt eine aktuelle Metaanalyse.

Weiterlesen »

Schock-Studie: Viele Schüler erkennen keine Fake NewsEs sind erschreckende Ergebnisse! Viele Jugendliche in Deutschland erkennen Fake News nicht.

Weiterlesen »

Studie zu Flughafen Kassel: Hohe Steuereinnahmen, viele ArbeitsplätzeEine Studie des Zentrums für Recht und Wirtschaft des Luftverkehrs hebt die wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens Kassel hervor. Auch das Potenzial des Flughafens für zukünftige Technologien und der Einfluss auf die Entwicklung der nordhessischen Region spielen eine Rolle.

Weiterlesen »

Viermal so viele wie Leihroller: So viele private E-Scooter fahren durch DeutschlandViele stehen drauf, andere wiederum hassen sie geradezu: Die Zahl der E-Scooter hat deutlich zugenommen. Insgesamt sind es mittlerweile fast eine Million, davon etwa 780.000 private. Und es gibt mehr E-Scooter-Unfälle - mit etwa 1000 mehr Verletzten als im Vorjahr.

Weiterlesen »

Hiddenhauser pflegt demenzkranke Ehefrau seit neun JahrenWerner Slansky findet Unterstützung in einem Kurs für pflegende Angehörige. Warum er anfangs gar nicht hin wollte und die Gruppe jetzt nicht mehr missen möchte.

Weiterlesen »

Gesangsprojekt für Demenzkranke in Steinheim rückt in den Fokus der WissenschaftDie Uni Marburg erforscht „Singen für die Seele“. Ein Projekt, mit dem Demenzkranke mit Musik der Alltag erhalten bleiben soll.

Weiterlesen »