Studie zeigt Zusammenhang zwischen problematischer Social-Media-Nutzung und Gedächtnisproblemen bei jungen Erwachsenen

Eine aktuelle Studie mit 943 Teilnehmern im Alter von 18 bis 35 Jahren untersucht, wie problematische Nutzung sozialer Medien mit Erinnerungsschwierigkeiten im Alltag zusammenhängt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass insbesondere eine hohe Nutzungsdauer und Kontrollverlust mit Gedächtnisproblemen verbunden sind.

Soziale Medien sind aus dem Alltag vieler junger Menschen nicht mehr wegzudenken. Eine aktuelle Studie der University of Texas at Tyler hat nun untersucht, ob und wie die Nutzung dieser Plattformen mit Gedächtnis problemen zusammenhängt.

Die Forscher befragten 943 Erwachsene im Alter von 18 bis 35 Jahren zu ihrem Nutzungsverhalten und zu subjektiven Gedächtnisbeschwerden. Dabei stand nicht die allgemeine Nutzungsdauer im Vordergrund, sondern ein problematisches Nutzungsverhalten. Darunter verstehen die Wissenschaftler Schwierigkeiten, die eigene Nutzung zu kontrollieren, sowie negative Konsequenzen im Alltag, etwa Konflikte oder Vernachlässigung von Aufgaben. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal 'Frontiers in Psychology' veröffentlicht.

Die Analyse ergab, dass Teilnehmer mit einem problematischen Nutzungsmuster signifikant häufiger über Gedächtnisprobleme berichteten. Dazu gehörten sowohl Schwierigkeiten, sich an geplante Aufgaben oder Termine zu erinnern (prospektives Gedächtnis), als auch Probleme, bereits bekannte Informationen oder frühere Ereignisse abzurufen (retrospektives Gedächtnis). Besonders auffällig war der Einfluss der täglichen Nutzungsdauer: Personen, die mehr als fünf Stunden pro Tag auf sozialen Netzwerken verbrachten, gaben deutlich häufiger Gedächtnisprobleme an als solche mit weniger als einer Stunde.

Die Forscher vermuten, dass die ständige Ablenkung durch Benachrichtigungen und der hohe kognitive Aufwand beim Wechsel zwischen verschiedenen Inhalten die Gedächtnisbildung beeinträchtigen könnten. Die Studie hat jedoch methodische Einschränkungen. Da es sich um eine Querschnittsstudie handelt, können keine kausalen Zusammenhänge abgeleitet werden. Es ist möglich, dass Menschen mit bestehenden Gedächtnisproblemen dazu neigen, mehr Zeit in sozialen Medien zu verbringen, oder dass andere Faktoren wie Schlafmangel oder Stress beide Phänomene begünstigen.

Zudem beruhen die Daten ausschließlich auf Selbsteinschätzungen, was die Objektivität der Ergebnisse einschränkt. Trotz dieser Limitationen liefert die Untersuchung wichtige Hinweise, dass ein übermäßiger und unkontrollierter Konsum sozialer Medien mit kognitiven Beeinträchtigungen verbunden sein könnte. Weitere Längsschnittstudien sollen nun klären, welche Mechanismen genau zugrunde liegen und ob eine Reduktion der Nutzungszeit Gedächtnisprobleme lindern kann





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