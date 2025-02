Studie zur Lärm- und Lichtemission von Ladeinfrastruktur in Deutschland

Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur der NOW GmbH beauftragt PwC mit einer Studie zu den Emissionen und Immissionen von Ladestandorten. Besonderes Augenmerk liegt auf den Auswirkungen von Lärm- und Lichtemissionen auf Mensch, Tier und Umwelt. Die Studie soll technische Lösungen und regulatorische Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Ladeinfrastruktur entwickeln.

Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur der bundeseigenen NOW GmbH hat die Berater von PwC mit der Erstellung einer Studie zu den wesentlichen Emissionen und Immissionen von Ladestandorten beauftragt. Die Zahl der Elektroautos in Deutschland wächst und treibt den Markt für Ladeinfrastruktur voran, was zahlreiche technische Neuerungen und Lösungen mit sich bringt.

Diese Entwicklung wird durch regulatorische Rahmenbedingungen weiter beschleunigt und entspricht den klimapolitischen Zielen im Verkehrssektor. Der Betrieb von Ladeinfrastruktur bringt dabei neue beziehungsweise zusätzliche Emissionen und daraus hervorgehende Immissionen (Umwelteinwirkungen) mit sich. Die Umwelteinwirkungen müssten sorgfältig berücksichtigt werden, so die NOW GmbH. Dies diene nicht zuletzt auch der Akzeptanz der Elektromobilität und sei damit eine wichtige Voraussetzung für deren Hochlauf. Die Studie habe in diesem Zusammenhang auch das Ziel einer größeren Sensibilisierung für das Thema auf allen Seiten (Hersteller, Betreiber, Behörden). Die Studie soll insbesondere folgende Fragen klären: Welche Emissionen und daraus resultierende Immissionen treten beim Betrieb von Ladeinfrastruktur auf? Welche regulatorischen Anforderungen an die verschiedenen Immissionen gibt es? Welche Auswirkungen haben die Vorschriften auf den Betrieb von Ladeinfrastruktur? Welche technischen Anpassungen schlägt die Studie vor? Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist Für den Bereich der elektromagnetischen Felder bestünden bereits technische Normen und Grenzwerte, konkreter Handlungsbedarf bestehe nicht, so die Studienautoren. Ähnlich verhalte es sich bei den weniger problematischen Wärmeemissionen. Geräusch- sowie Lichtimmissionen würden im Bereich der Ladeinfrastruktur hingegen als Spannungsfelder gelten, vor allem aufgrund des Belästigungspotentials für Menschen, Tiere und Pflanzen. Die Studie empfiehlt die Installation von Lärmschutzwänden, die Optimierung der Lüfterpositionierung sowie den Einsatz größerer, langsamer drehender Lüfter, die weniger Geräuschemissionen erzeugen. Zudem könnte eine Wasserkühlung anstelle von Lüftern verwendet werden, da diese tendenziell leiser sei. Eine räumliche Trennung von Ladesäule und Leistungselektronik könnte ebenfalls zur Lärmreduktion beitragen. Weiterhin wird ein lärmabhängiges Lademanagement vorgeschlagen, bei dem die Ladeleistung in Abhängigkeit vom Lärmpegel angepasst wird. Die Studie empfiehlt eine zeitliche Steuerung der Beleuchtung, beispielsweise durch Bewegungsmelder und Sensoren, um die Lichtintensität bedarfsabhängig zu regulieren. Zudem wird die ideale Positionierung und Dimensionierung der Beleuchtungsanlagen betont, um unnötige Lichtstreuung zu vermeiden. Abschirmvorrichtungen an Scheinwerfern und Lichtmasten könnten Lichtemissionen ebenfalls minimieren. Leuchtmittel mit geringerem Blauanteil und niedriger Farbtemperatur könnten die negativen Auswirkungen auf Flora und Fauna reduzieren. Displays an Ladeeinrichtungen sollten zudem nur bei Bedarf beleuchtet werden





