Studienabschlüsse in Deutschland leicht rückläufig

Die Zahl der Erstabsolventen an deutschen Hochschulen sank 2023 leicht im Vergleich zum Vorjahr. Trotz des Rückgangs ist die Quote der Absolventen an der gleichaltrigen Bevölkerung jedoch deutlich gestiegen. Berlin führt das Ranking der Bundesländer an, gefolgt von den Stadtstaaten, die durch Zuwanderung von Studierenden profitieren.

In Deutschland haben im Jahr 2023 rund 297.000 Menschen einen ersten Studienabschluss erlangt. Dies bedeutet einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (301.000), wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. In beiden Jahren lag der Anteil der Erstabsolventinnen und -absolventen an der gleichaltrigen Bevölkerung bei 32 Prozent.

Die Mehrheit der Erstabsolventinnen und -absolventen waren junge Menschen im Alter von 21 bis 29 Jahren und die meisten erlangten Bachelorabschlüsse (86 Prozent). Die Quote lag mit 36 Prozent bei Frauen deutlich höher als bei Männern mit 28 Prozent. Die Erstabsolventenquote gibt an, wie hoch der Anteil der Menschen, die in einem Prüfungsjahr (Wintersemester und das darauffolgende Sommersemester) einen ersten Abschluss an einer Hochschule in Deutschland erworben haben, an der altersspezifischen beziehungsweise gleichaltrigen Bevölkerung ist.Trotz des leichten Rückgangs der absoluten Zahlen war die Erstabsolventenquote im Jahr 2023 1,7-mal höher als 20 Jahre zuvor (2003: 18 Prozent). Laut Bundesamt war der Anstieg vor allem bis 2012 zu beobachten. In den Jahren ab 2013 lag der Anteil der Erstabsolventinnen und Erstabsolventen an der gleichaltrigen Bevölkerung jedes Jahr zwischen 31 und 32 Prozent. Nur 2020 und 2021 ging der Wert wegen der Corona-Pandemie etwas zurück. Unter den Bundesländern führte Berlin mit einer Quote von 51 Prozent das Ranking an. Brandenburg bildete das Schlusslicht mit 23 Prozent. Dabei ist laut den Statistikern allerdings zu beachten, dass viele Erstabsolventinnen und Erstabsolventen an Berliner Hochschulen zur Bevölkerung in Brandenburg gehören dürften. Generell profitierten die Stadtstaaten mit ihrer Hochschullandschaft durch Zuwanderung von Studierenden aus dem Umland. So lag 2023 die Erstabsolventenquote in den Stadtstaaten bei 41 Prozent, in den Flächenstaaten bei 31 Prozent





