Gute Studienberatung hört jungen Menschen zu statt sie zu bevormunden. Dieser Ansatz könnte der Politik helfen, die Ursachen der Jugendproteste zu verstehen und nachhaltige Lösungen zu finden.

Die moderne Studienberatung ist weit mehr als eine reine Verwaltungsentscheidung über Studienfächer. Im Gegensatz zur weitverbreiteten Annahme besteht ihre Kernaufgabe nicht darin, jungen Menschen vorzuschreiben, was sie tun oder lassen sollen. Stattdessen beruht die Wirksamkeit guter Berater auf fundamentalen soft skills: Sie hören aktiv zu, versuchen die Perspektiven der Ratsuchenden nachzuempfinden und entwickeln Empathie für Lebenssituationen, die oft komplett von der eigenen Erfahrungswelt abweiden.

Ursachenverständnis statt Symptombekämpfung

Die in Frankreich vor einigen Wochen ausbrechenden Wutausbrüche junger Menschen wirken für erfahrene Berater keine Überraschung mehr. Sie erkennen dort Muster, die sie bereits aus täglichen Gesprächen kennen. Diese Gespräche kreisen zwar primär um studienbezogene Themen wie die Fachwahl, Prüfungsängste und den Druck familiärer Erwartungen. Doch diese Punkte stehen selten isoliert da. Sie sind oft eingebettet in tiefgreifende gesellschaftliche Entwicklungen, die sich in den Beratungssituationen direkt widerspiegeln.

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Fehlende politische Inklusion junger Menschen

Die aktuelle politische Debatte findet jedoch häufig ohne die eigentlichen Akteure statt. In öffentlich-rechtlichen Politik-Talkshows der vergangenen Wochen wurde über Jugendproteste diskutiert, wobei Schülerinnen und Schüler oder direkt beteiligte junge Menschen selten eingeladen wurden. Ein Beispiel hierfür ist die Teilnahme des 78-jährigen ehemaligen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs bei Caren Miosga, was die generierte Distanz zwischen Entscheidentern und der betroffenen Generation verdeutlicht.

Stattdessen dominieren Warnungen vor den Grenzen zulässiger Protestformen. Jugendliche werden regelmäßig auf das Jugendstrafrecht sowie schulrechtliche Konsequenzen ihres Handelns hingewiesen. Diese rhetorische Strategie verbreitet Angst und Schrecken und signalisiert, dass politisches Engagement im öffentlichen Raum nicht toleriert wird. Stattdessen wird Eltern per Brief nahegelegt, ihre Kinder strikt anzuleinen, anstatt die Anliegen zu verstehen.

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Konsequenzen von Wehrpflicht bis Perspektivlosigkeit

Die Jugendlichen demonstrieren gegen sehr konkrete gesellschaftliche Probleme. Zu den Kernforderungen zählen der Widerstand gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, der Abbau sozialer Sicherungssysteme sowie die Politik der Perspektivlosigkeit. Wenn Beratungsprozesse zeigen, dass Verstehen die Voraussetzung für akzeptierte Lösungen ist, müsste dieser Ansatz auch auf der politischen Ebene greifen. Derzeit wird jedoch mit staatlicher Härte und polizeilicher Präsenz reagiert.

Dialog als Fundament für stabile Veränderungen

Veränderungen, die auf Dauer bestehen, benötigen die Mitwirkung der Betroffenen. Kurskorrekturen und alternative Verhaltensmuster mögen schmerzhaft sein, doch sie bilden eine stabilere Basis als der Ausgangszustand, der das Problem erst erzeugt hat. Dieses Prinzip gilt für ein ins Schlingern geratenes Studium genauso wie für den gesellschaftlichen Umgang mit der jungen Generation.

Es bleibt bei der Einsicht, dass der Schlüssel zur Bewältigung der aktuellen Krise im gemeinsamen Gespräch liegt. Politische Eliten müssen aufhören, über junge Menschen zu entscheiden, und stattdessen mit ihnen sprechen. Das aktive Zuhören muss wieder zur selbstverständlichen Grundhaltung werden, um zukunftsbeständige Rahmenbedingungen für die nächste Generation zu schaffen.