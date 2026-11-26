Warum Jugendliche in Frankreich demonstrieren. Eine Expertin erklärt, dass aktives Zuhören in der Studienberatung der Schlüssel zum Verständnis gesellschaftlicher Konflikte ist.

Die aktuellen Proteste junger Menschen in Frankreich lassen sich nur verstehen, wenn man die zugrundeliegenden Kommunikationsstrukturen betrachtet. Eine zentrale Erkenntnis aus der täglichen Studienberatung zeigt, dass konventionelle Ratschläge oft an der Realität vorbeigehen. Es geht nicht darum, jungen Menschen vorzuschreiben, welche Wege sie gehen sollen. Stattdessen sind die eigentlichen Werkzeuge guter Beratung das präzise Zuhören und die Fähigkeit, Perspektiven anderer nachzuvollziehen.

Kommunikationslücken bei politischen Protesten

Die Wut, die sich vor einigen Wochen in Frankreich bei jungen Menschen entladen hat, wirkte auf den ersten Blick wie ein plötzliches Ereignis. Doch genau diese Reaktion ist verständlich, wenn man den Prozess des vorherigen Nicht-Zuhörens analysiert. In der Beratung werden häufig studienbezogene Themen wie die Wahl des Studienfachs, Prüfungsängste oder Unsicherheiten besprochen. Diese Punkte stehen jedoch selten isoliert da, sondern verknüpfen sich mit grundlegenden gesellschaftlichen Entwicklungen, die in Gesprächen deutlich werden.

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Bereits vor den angekündigten Schülerprotesten zeigten Warnhinweise auf Grenzüberschreitungen, das Jugendstrafrecht und schulrechtliche Konsequenzen ein klares Muster. Sie verdeutlichten, dass Jugendliche, die sich im öffentlichen Raum politisch bemerkbar machen, hierzulande nach wie vor am zuverlässigsten Angst und Schrecken verbreiten. Diese Haltung lenkt den Blick von den eigentlichen Ursachen ab und fokussiert stattdessen auf die Unterdrückung der sichtbaren Symptome.

Fehlende Einbindung in politische Debatten

Die politische Debatte über Jugendverhalten findet häufig ohne die Betroffenen selbst statt. Bei Caren Miosga saß beispielsweise der 78-jährige ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg in den großen öffentlich-rechtlichen Polit-Talkshows. In den vergangenen Wochen wurde dort wiederholt über die Jugend und ihre Proteste diskutiert, jedoch nahezu ausschließlich ohne Schülerinnen und Schüler oder unmittelbar beteiligte junge Menschen. Diese Exklusion verstärkt das Gefühl der Perspektivlosigkeit.

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Wenn Jugendliche gegen die Wehrpflicht, den Abbau von Sozialleistungen und die wahrgenommene politische Perspektivlosigkeit demonstrieren, ist es sinnvoll, diese Probleme zunächst zu verstehen. Stattdessen wird diesen Gruppen oft mit staatlicher Härte, polizeilicher Präsenz und erhobenem Zeigefinger begegnet. Sogar Eltern erhalten Briefe, die sie nahelegen, ihre Kinder praktisch anzuleinen, anstatt die Hintergründe des Unmuts zu erörtern. Dieser Ansatz übersieht die Wurzeln des Problems.

Die Strategie der empathischen Konfliktlösung

Wer in der Studienberatung richtig zuhört, versteht meist recht schnell, worin das zugrundeliegende Problem besteht. Wer nur auf das sichtbare Symptom reagiert, übersieht womöglich die Ursache. Gute Beratung versucht deshalb zunächst zu verstehen und entwickelt gemeinsam mit den Betroffenen mögliche Lösungswege. Dieses Prinzip ließe sich eigentlich direkt auf die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit jungen Menschen übertragen.

Veränderungen haben dann Aussicht auf Erfolg, wenn die Betroffenen sie nachvollziehen und mittragen. Dabei können Kursänderungen, alternative Verhaltensmuster und Neuausrichtungen anstrengend oder schmerzhaft sein. Die veränderten Bedingungen stehen dann meist auf einem stabileren Fundament als die Ausgangslage, die überhaupt erst zu dem Problem geführt hat. Dies gilt für ein Studium, das ins Schlingern geraten ist, ebenso wie für den gesellschaftlichen Umgang.

Dialog als fundamentaler Bestandteil der Lösung

Vielleicht sollten wir uns deshalb auch im Umgang mit einer Generation, deren Zukunft gerade verhandelt wird, an etwas erinnern, das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Wir sollten miteinander im Gespräch bleiben und vor allem zuhören. Diese einfache, aber fundamentale Geste der Empathie bildet die Basis für jede nachhaltige politische und soziale Lösung. Ohne den aktiven Dialog bleiben Maßnahmen nur oberflächliche Repression.