Eine Studie zur Studienberatung zeigt, dass Zuhören und Empathie bei Jugendlichen effektiver sind als staatliche Härte. Ein Plädoyer für den Dialog statt der Repression.

Die aktuelle Debatte um jugendliche Proteste in Frankreich und den Diskussionen in Deutschland offenbart eine gravierende Diskrepanz zwischen staatlichem Handeln und den tatsächlichen Bedürfnissen junger Menschen. Studienberaterinnen und -berater betonen, dass ihre Kernaufgabe keineswegs darin besteht, jungen Menschen vorzuschreiben, welche Studienwege sie einschlagen oder welche politischen Haltungen sie einnehmen sollen. Vielmehr basieren die wirksamsten Kompetenzen in diesem Berufsfeld auf reinen, aber essenziellen Grundlagen: aktives Zuhören, echtes Nachvollziehen und die Fähigkeit, sich in die Perspektive der Ratsuchenden hineinzuversetzen.

Grenzen zulässiger Protestformen und staatliche Repression

Die Wut, die sich vor einigen Wochen bei jungen Menschen in Frankreich entladen hat, erscheint aus der Perspektive erfahrener Studienberater nicht als plötzliche, unerklärliche爆发 von Gewalt oder Chaos. Wenn man vorher genau zugehört hat, wird deutlich, dass diese Emotionen tief verwurzelte Ursachen haben. In den Beratungsgesprächen dominieren zwar spezifisch studienbezogene Themen wie die Wahl des Studienfachs, Prüfungsangst, Zweifel an der eigenen Kompetenz sowie der Druck durch eigene und familiäre Erwartungen. Diese individuellen Sorgen stehen jedoch selten isoliert da, sondern sind eng verknüpft mit grundsätzlichen gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich direkt in den Worten der Ratsuchenden niederschlagen.

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Bevor die angekündigten Schülerproteste überhaupt in großem Stil stattfanden, signalisierten frühe Warnsignale die drohende Eskalation. Ausführliche Hinweise auf die "Grenzen zulässiger Protestformen", das Jugendstrafrecht sowie schulrechtliche Konsequenzen als "mögliche Folgen ihres Handelns" machten eine traurige Realität in Deutschland deutlich. Es zeigt sich, dass Jugendliche, die sich im öffentlichen Raum politisch bemerkbar machen, hierzulande nach wie vor am zuverlässigsten Angst und Schrecken verbreiten können. Die Reaktion darauf ist jedoch oft kontraproduktiv und verfehlt den eigentlichen Kern der Auseinandersetzung.

Diskurs ohne die Betroffenen in Talkshows

Wer in der Studienberatung professionell und empathisch zuhört, versteht meist sehr schnell, worin das zugrundeliegende strukturelle Problem besteht. Wer hingegen nur auf das sichtbare Symptom der Proteste reagiert, übersieht womöglich die eigentliche Ursache der Unzufriedenheit. Gute Beratung versucht deshalb zunächst zu verstehen und entwickelt gemeinsam mit den Betroffenen mögliche Lösungswege. Dieses Prinzip ließe sich eigentlich nahtlos auf die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit jungen Menschen übertragen. Wenn Jugendliche gegen die Wehrpflicht, gegen Sozialabbau und gegen politische Perspektivlosigkeit demonstrieren, wäre es sinnvoll, diese Probleme zunächst einmal zu verstehen, statt sie zu unterdrücken.

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Stattdessen werden den Jugendlichen staatliche Härte, massive polizeiliche Präsenz und ein erhobener Zeigefinger entgegengesetzt. Eltern werden per offizieller Briefe nahegelegt, ihre Kinder "anzuleinen", anstatt die legitimen Sorgen der jungen Generation ernst zu nehmen. Auch die politische Debatte findet häufig ohne diejenigen statt, um die es eigentlich geht. In den großen öffentlich-rechtlichen Polit-Talkshows wurde in den vergangenen Wochen wiederholt über die Jugend und ihre Proteste diskutiert. Bei Caren Miosga saß beispielsweise der 78-jährige ehemalige Ministerpräsident Baden-Württembergs als Experte, doch Schülerinnen und Schüler oder unmittelbar an den Protesten beteiligte junge Menschen fehlten als Gesprächspartner vollständig.

Dauerhafte Veränderungen durch Dialog statt Angst

Veränderungen haben dann Aussicht auf Erfolg, wenn die Betroffenen sie nachvollziehen und mittragen. Dabei können Kursänderungen, alternative Verhaltensmuster und Neuausrichtungen anstrengend oder sogar schmerzhaft sein. Die veränderten Bedingungen stehen dann meist auf einem stabileren Fundament als die Ausgangslage, die überhaupt erst zu dem Problem geführt hat. Das gilt für ein Studium, das ins Schlingern geraten ist, ebenso wie für den gesellschaftlichen Umgang mit jungen Menschen. Ein auf Angst basierender Ansatz ist langfristig instabil und führt oft zu weiteren Eskalationen.

Vielleicht sollten wir uns deshalb auch im Umgang mit einer Generation, deren Zukunft gerade verhandelt wird, an etwas erinnern, das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Wir sollten miteinander im Gespräch bleiben. Und vor allem: zuhören. Nur durch diesen respektvollen Austausch können nachhaltige Lösungen gefunden werden, die der Komplexität der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht werden. Ignorieren wir diese Stimme weiter, riskieren wir nicht nur den sozialen Frieden, sondern auch den Verlust einer ganzen Generation an Potential und Kreativität für die Zukunft.