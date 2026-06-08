Studierende als Sparopfer: Die Ungleichheit des Existenzminimums

Eine kritische Analyse der unterschiedlichen Behandlung von Studierenden und anderen Gruppen im deutschen Sozialsystem. Während Asylbewerber und Bürgergeldempfänger Anspruch auf ein gesichertes Existenzminimum haben, müssen Studierende mit unzureichendem Bafög auskommen und werden vom Staat zum Jobben gedrängt. Der Artikel beleuchtet die sozialen und politischen Folgen dieser Ungleichheit.

In Deutschland gilt das Existenzminimum als eine unverrückbare Grenze, die den sozialen Frieden sichern soll. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass dieser Grundsatz nicht für alle gleichermaßen gilt.

Während Asylbewerber und Bürgergeldempfänger auf eine strikte Sicherung ihres Existenzminimums vertrauen können, werden Studierende vom Staat eiskalt allein gelassen. Ausgerechnet jene, die später als Fachkräfte die Steuern zahlen sollen, müssen sehen, wie sie mit dem Bafög über die Runden kommen - einer Förderung, die nicht einmal das Nötigste abdeckt. Das Bundesverfassungsgericht hat jüngst klargestellt: Es gibt keinen Anspruch auf eine existenzsichernde Studienförderung. Studierende könnten ja arbeiten gehen, auch wenn das Studium darunter leidet.

Diese Haltung steht in krassem Gegensatz zur Fürsorge gegenüber anderen Gruppen. Die Ungleichbehandlung wird besonders deutlich, wenn man die finanziellen Leistungen vergleicht. Ein alleinstehender Bürgergeldempfänger erhält rund 502 Euro pro Monat für den Regelbedarf, plus Kosten für Unterkunft und Heizung. Ein Bafög-Empfänger hingegen bekommt maximal 812 Euro, muss diesen Betrag aber zur Hälfte zurückzahlen.

Zudem müssen Studierende oft Miete und Lebenshaltungskosten allein stemmen, während Bürgergeldempfänger zusätzliche Leistungen wie Wohngeld oder Kinderzuschlag beantragen können. Die Botschaft des Staates ist klar: Wer studiert, hat Pech gehabt. Dabei sind es gerade die Akademiker, die später überdurchschnittlich in die Sozialkassen einzahlen. Der Staat spart an der falschen Stelle und gefährdet langfristig die Fachkräftebasis.

Diese Schieflage erzeugt gesellschaftlichen Zündstoff. Viele Bürger empfinden die unterschiedliche Behandlung als ungerecht, insbesondere wenn sie sehen, dass Migranten ohne vorherige Beitragszahlungen umfangreiche Leistungen erhalten. Knapp die Hälfte der Bürgergeldempfänger hat keinen deutschen Pass, viele stammen aus Krisenregionen wie der Ukraine, Syrien oder Afghanistan. Das ist kein Vorwurf an die Migranten, sondern ein Hinweis auf eine ungleiche Verteilung von Rechten und Pflichten.

Arbeitsministerin Dorothee Bär (CSU) lehnt eine Erhöhung des Bafög ab und verweist auf die Jobbemühungen der Studierenden. Der Europäische Gerichtshof hingegen stärkt die Rechte abgelehnter Asylbewerber: Sie haben Anspruch auf einen angemessenen Lebensstandard, inklusive Geld für Kleidung und Kommunikation. Während der Staat also für die eine Gruppe immer neue Leistungen schafft, dreht er bei den Studierenden jeden Cent um. Das ist nicht nur unfair, sondern auch kurzsichtig





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