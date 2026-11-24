Die Realität vieler Studierender, darunter der Physikstudent Jan Nawrot, zeigt, dass das BAföG oft nur die Fixkosten deckt. Um über die Runden zu kommen, sind zusätzliche Jobs und Kindergeld nötig, was zu extremer zeitlicher Auslastung führt. Beratungsstellen verzeichnen einen steigenden Bedarf an Unterstützung für Miete und Grundversorgung.

Jan Nawrot studiert Physik an der Universität Duisburg-Essen. Er hatte gehofft, dass er mit seinem BAfög gut durchs Studium kommen würde. Immerhin bezieht er fast den Höchstsatz.

Doch dann kam er in der Realität an. Der Start ins fünfte Semester im Fach Physik war für Jan ein Kraftakt. Er kam aus einer anstrengenden Klausurenphase und hatte zwei Wochen Ferien. Dann ging nichts mehr.

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Schlafprobleme, keine Kraft mehr für nichts. Selbst Serien schauen oder Musik hören war ihm zu viel. Sein Leben bestand nur noch aus Lernen und Arbeiten gehen. Denn Jan musste feststellen, dass der BAföG Höchstsatz vorne und hinten nicht für das Leben ausreicht.

Er deckt gerade mal seine Fixkosten ab. Aus diesem Grund arbeitet er in zwei Nebenjobs, einmal an der Tankstelle und als studentische Hilfskraft. Und er bekommt Kindergeld. Finanziell kommt Jan so klar.

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Allerdings sind seine Tage extrem voll, so dass er unter der Woche eigentlich kaum etwas unternehmen kann, oder mal seine Freunde sieht. Vielen Studierenden geht es ähnlich.

"Ich hab kein Leben. Ich hab nicht mal wirklich Zeit für mich selber. Ich zocke nicht, ich schau auch keine Serie gerade. Es gibt ganz viele Sachen, die ich eigentlich machen möchte, was aber nicht so funktioniert.

"Sowohl das Studierendenwerk, als auch der AStA der Unimerken, dass immer mehr Studierende Hilfe brauchen bei finanziellen Fragen. Die Beratungsangebote werden immer mehr genutzt. Dabei geht es gar nicht um große finanzielle Belastungen, sondern Fragen wie: Wie lässt sich die Miete bezahlen? Wie finanziere ich mein Studium?

Und wie komme ich bis zum Ende des Monats über die Runden? Die Gründe dafür:teilweise Altlasten und Verschuldung durch KreditkartenDas Studierendenwerk der Universität Duisburg-Essen bietet Härtefonds an für Studierende, die Studierende in akuten finanziellen Notlagen unterstützten. Sie bekommen ein zins- und gebührenfreies Darlehen. Auch diese Art von finanzieller Unterstützung wird in 2026 vermehrt angefragt.

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Oft fehlt das Geld für zusätzliche Belastungen - wie beispielsweise der Semesterbeitrag.

"Ein Studium hängt zunehmend davon ab, wie viel finanzielle Unterstützung jemand aus dem Elternhaus erhält und nicht allein von den eigenen Fähigkeiten und Leistungen. Ein Studium muss aber für alle zugänglich sein, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern.

"Jan Nawrot geht es seit dem neuen Semesterstart etwas besser. Er geht zum Sport, ernährt sich gesünder und versucht, sich öfter mit Freunden zu treffen. Die Belastung und derDass ich mit dem ganzen Stress besser klar komme und mit einem Lächeln auf diese Zeit zurück blicke