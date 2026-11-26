Die ARD erweitert ihr Streaming-Angebot mit dem ersten 24-Stunden-Kanal für Sturm der Liebe. Der neue FAST-Channel startet exklusiv auf Samsung TV Plus.

Die ARD erweitert ihr digitales Streaming-Angebot signifikant und präsentiert mit Sturm der Liebe einen neuen, exklusiven Sender. Seit rund zwanzig Jahren ist die Telenovela ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens und zählt zu den erfolgreichsten Formaten der Senderfamilie. Nun ermöglichen es die Verantwortlichen den Fans, die beliebte Serie rund um die Uhr und kostenlos zu streamen. Diese Entwicklung markiert einen strategischen Schritt zur Verstärkung der digitalen Präsenz unter der Marke ARD Plus.

Neuer FAST-Channel auf Samsung TV Plus

Der neue Sender funktioniert als sogenannter FAST-Channel, was für Free Ad-supported Streaming TV steht. Anstatt einzelne Episoden gezielt auszuwählen, läuft das Programm wie klassisches Fernsehen nach einem festen Sendeplan. Die Ausstrahlung erfolgt zunächst exklusiv über die Plattform Samsung TV Plus. Das Angebot ist für Nutzer ohne zusätzliche Kosten verfügbar, was die Reichweite der Inhalte erheblich erhöht.

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Mit dieser Initiative baut ARD Plus seine Position im wachsenden Streaming-Markt gezielt aus. Geschäftsführer Ingo Vandré betonte, dass der Start ein wichtiger Schritt für die digitale Zukunft der ARD darstellt. Die Strategie zielt darauf ab, bekannte Marken dauerhaft im digitalen Raum zu verankern und neue Zielgruppen anzusprechen.

Strategische Partnerschaft mit Samsung

Auch Samsung TV Plus setzt bewusst auf etablierte deutsche Inhaltsmarken. Laut Angaben von Samsung-Vertreter Benedikt Frey soll durch die Kooperation hochwertige deutsche Inhalte kostenlos und dauerhaft für ein breites Publikum zugänglich gemacht werden. Dies unterstreicht die gegenseitige Nutzung der jeweiligen Stärken, um die Sichtbarkeit der Produktionen zu maximieren.

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Die Telenovela zählt seit dem Erstausstrahlungsjahr 2005 zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen. Das Format erreicht weiterhin ein sehr großes und treues Publikum, das die Möglichkeit nutzt, die Charaktere und Handlungen in einer modernen Form zu verfolgen. Die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlich-rechtlichen Sender und dem Technologieunternehmen Samsung nutzt diese starke Basis.

Langfristige Pläne und aktuelle Verfügbarkeit

Aktuell ist ARD Plus Sturm der Liebe nur über Samsung TV Plus verfügbar. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass das Angebot nicht auf diese eine Plattform beschränkt bleibt. Langfristig plant die ARD die Einführung des Kanals auf weiteren Streaming-Plattformen. Konkrete Zeitpläne oder genaue Termine für diese weiteren Startphase sind jedoch bislang nicht öffentlich bekannt gegeben worden.

Durch den neuen 24-Stunden-Kanal erhalten Fans nun die Möglichkeit, die Serie praktisch jederzeit linear zu schauen, unabhängig von festen Sendezeiten im traditionellen Fernsehen. Die reguläre Ausstrahlung im Ersten bleibt davon unberührt und läuft weiterhin wie gewohnt im Nachmittagsprogramm. Zusätzlich ist die Serie weiterhin in der ARD-Mediathek abrufbar, was den Nutzern zusätzliche Flexibilität bietet.