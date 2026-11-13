Sturm der Liebe: Neue Intrigen am Fürstenhof und Konflikte um Massimo

Die ARD-Telenovela Sturm der Liebe sorgt in der neuen Woche für turbulente Entwicklungen. Emilia kämpft um Massimo, Larissa plant ein Komplott und Fernando erlebt Chaos.

Die neue Arbeitswoche am Fürstenhof verspricht erneut höchste Dramatik für die Zuschauer der beliebten ARD -Telenovela "Sturm der Liebe". Seit dem Jahr 2005 begleitet das Serienformat die Geschichten seiner Figuren und sorgt montags bis freitags für ungeschmälerte Unterhaltung im Ersten. Die kommenden Tage bringen eine Mischung aus alten emotionalen Bindungen, neu aufkommenden Intrigen und heftigen Konflikten zwischen den Protagonisten auf den Bildschirm.

Emilia steht vor emotionalem Konflikt

Emilia, gespielt von Philippa Fee Rupperti, muss sich erneut mit ihren starken Gefühlen für Massimo auseinandersetzen. Der Song, den die beiden gemeinsam singen, erinnert sie unweigerlich an ihre Vergangenheit und lässt ihre Gefühle für den 37-jährigen Jaime Ferkic wieder aufleben. Obwohl Emilia Massimo zunächst verzeiht, versucht sie kurz darauf, Distanz zu gewinnen, da sie bemerkt, dass auch Olivia Gefühle für ihn entwickelt. Die 29-jährige Soraya-Keltoum Bouabsa spielt Olivia und steht ebenfalls im Fadenkreuz der Liebe.

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Larissas raffinierter Plan und dessen Ende

Während Emilia mit ihrer Herzschmerz-Krise kämpft, hat Larissa eigene Ziele. Die 34-jährige Anna Karolin Berger verfolgt einen strategischen Ansatz, um Adam an sich zu binden. Ihr Ziel ist die Ausstellung des seltenen Edelstein-Colliers "Ludwigslicht" im Fürstenhof, um Adam zu beeindrucken. Dieser Schritt führt dazu, dass Adam sie zu seiner Assistentin befördert. Allerdings zerplatzt Larissas Traum von einer romantischen Beziehung schnell, da Adams Gefühle nicht im erhofften Maße erwidert werden.

Komplizierte Dynamik zwischen Frida und Sinan

Ein weiterer Konfliktherd entsteht zwischen Frida und Sinan. Frida fühlt sich von Sinan aufgrund ihres Alters abgelehnt und versucht, älter zu wirken, um seine Gunst zu gewinnen. Die Situation eskaliert, als Sinan im Gestüt einen folgenschweren Fehler begeht und Frida anschließend um Hilfe gebeten wird. Parallel dazu kämpft Sinan weiterhin hartnäckig für seine Kochausbildung, die unter der Verantwortung von Manuel Cortez als Fernando steht.

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Chaos im Fürstenhof durch Katjas neuen Auftritt

Katja, verkörpert von Isabell Stern, sorgt mit ihrer plötzlichen Direktheit für erhebliches Chaos. Ihr unkonventionelles Verhalten führt dazu, dass sogar ein Sahnetörtchen ins Gesicht von Fernando fliegt. Diese charakterliche Veränderung fällt Yannik sofort auf, der das Gespräch mit ihr sucht, um die Hintergründe zu verstehen. Die Atmosphäre im Haus wird zusätzlich durch die neue Nanny Gudrun verschärft, die die Erziehungsmethoden von Dieter Bach, der Christoph darstellt, kritisch hinterfragt.

Sendetermine und Verfügbarkeit der Episoden

Fans der Telenovela können den weiteren Handlungsverlauf auf dem Laufenden halten. "Sturm der Liebe" wird in der Regel von Montag bis Freitag um 15:10 Uhr im Programm des Ersten ausgestrahlt. Darüber hinaus stehen die Folgen in der ARD-Mediathek auf Abruf zur Verfügung, sodass Zuschauer die Episoden auch unabhängig von der Sendezeit verfolgen können.