Sturm der Liebe: Neue Woche bringt dramatische Ereignisse

Die ARD-Telenovela 'Sturm der Liebe' bringt in der neuen Woche wieder spannende Ereignisse am 'Fürstenhof'. Fanny und Yannik sind überzeugt, dass Kilian hypnotisiert wurde, während Larissa alles daransetzt, seinen Zustand zu festigen. Gleichzeitig kämpfen Yvonne und Sophia mit ihren eigenen Problemen.

Die neue Woche am Fürstenhof wird wieder besonders turbulent. Seit 2005 sorgt die ARD-Telenovela 'Sturm der Liebe' für Unterhaltung im Ersten. Montags bis freitags können Fans ihre Lieblingscharaktere beim Streiten, Versöhnen und Verlieben begleiten.

Die Ereignisse am 'Fürstenhof' spitzen sich dramatisch zu: Fanny und Yannik sind überzeugt, dass Kilian hypnotisiert wurde. Während Larissa alles daransetzt, seinen Zustand zu festigen und ihn zu einem Neuanfang an der Nordsee zu bewegen, kämpft Fanny unermüdlich um ihre Liebe. Kurz vor der geplanten Abreise kommt es zu einem emotionalen Moment, der alles verändert: Kilian erinnert sich an seine wahren Gefühle. Für Larissa hat das schwerwiegende Folgen, während Fanny und Kilian endlich wieder zueinanderfinden.

Auch Yvonne gerät unter Druck. Nach finanziellen Sorgen und einer Diebstahlsanschuldigung droht ihre Ehe mit Erik zu zerbrechen. Misstrauen, Streit und eine Beziehungspause lassen die Fronten verhärten. Gleichzeitig verfolgt Sophia ihre eigenen Pläne, gerät jedoch selbst ins Wanken, als Christoph ihr unerwartet nahekommt.

Während Adam nach seinem Betrug mit den Konsequenzen leben muss und kaum noch Rückhalt findet, kämpft Leo mit dem Ende seiner Profi-Fußballträume. Unterstützung erhält er von Elias, der ihm hilft, den Blick nach vorn zu richten





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