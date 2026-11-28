Yeliz Simsek erwartet ihr erstes Kind und bekommt dafür Glückwünsche von aktuellen sowie früheren Kolleginnen und Kollegen aus 'Sturm der Liebe'. Die Schauspielerin spricht zudem über ihre weitere Zukunft in der ARD-Serie.

Yeliz Simsek erwartet ihr erstes Kind und bekommt dafür Glückwünsche von aktuellen sowie früheren Kolleginnen und Kollegen aus"Sturm der Liebe". Die Schauspielerin spricht zudem über ihre weitere Zukunft in der ARD-Serie.

“-Darstellerin verkündete ihre Schwangerschaft bereits am 15. November auf Instagram. Zu einem Foto, das sie in einem engen Kleid mit Babybauch zeigt, schrieb sie: „A new love story“ . Unter dem Beitrag gratulieren inzwischen viele Kolleginnen und Kollegen aus der Serie.

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