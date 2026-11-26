Massiver Konflikt beim Fürstenhof: Adam und Massimo stehen vor einer finanziellen Zerreißprobe. Emilia verursacht einen sechsstelligen Brandschaden. Marek erpresst Fritz.

Die kommende Woche auf dem Fürstenhof ist durchzogen von existenziellen Konflikten und eskalierenden Konflikten. Seit dem Jahr 2005 begleitet das Publikum die Dramen, aber die aktuellen Ereignisse im Fürstengut rücken an die Grenze zur Zerstörung. Die täglichen Folgen zeigen, wie Entscheidungen über Vermögen, Vertrauen und Sicherheit die Beziehungen im Haus nachhaltig belasten und in neue Abhängigkeiten zwingen.

Finanzielle Not führt zu Kreditentscheidung

Adam Kuschinski und Massimo Kuschinski haben ihre Machtstellung beim Fürstenhof gefestigt. Beide haben sich gemeinsam gegen Christoph Marischka durchgesetzt und sicherten sich jeweils fünfundzwanzig Prozent der Unternehmensanteile. Trotz dieses gemeinsamen Erfolgs bleibt die Distanz zwischen den beiden Männern groß. Adam Kuschinski macht Massimo Kuschinski unmissverständlich klar, dass er ihn nicht als geschäftlichen Partner akzeptiert.

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Die finanzielle Lage verschärft sich drastisch, als eine hohe Steuernachzahlung die beiden Männer unter Druck setzt. Sie sind gezwungen, rasche Lösungen zu finden, um das Geschäft nicht zu gefährden. Massimo Kuschinski schlägt einen risikoreichen Weg vor. Er überredet Adam Kuschinski, die Anteile nicht zu verkaufen, stattdessen einen Kredit aufzunehmen. Beide Männer stehen vor einer folgenschweren Entscheidung, die das weitere Geschehen prägen wird.

Vertrauenskrise und folgenschwerer Brand im Club

Während die Männer ums Geld kämpfen, ist die emotionale Lage bei Olivia Ruckdeschel angespannt. Sie hat große Schwierigkeiten, Massimo Kuschinski wieder zu vertrauen. Die Beziehung wird zusätzlich belastet, da Emilia Ruckdeschel versucht, in der Krise zu vermitteln. Doch Emilia selbst hadert stark mit ihren eigenen Gefühlen für Massimo Kuschinski.

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Die Situation eskaliert, als Emilia Ruckdeschel im Club aus Unachtsamkeit einen Brand verursacht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe. Die Versicherung weist die Schadensregulierung zurück, da sie grobe Fahrlässigkeit vermutet. Emilia Ruckdeschel muss nun die finanziellen Folgen ihrer Fahrlässigkeit selbst tragen.

Erik kämpft um Pachterlass und Christoph ist geschockt

Auch für Erik Kuschinski wird die Lage schwierig. Er kämpft verzweifelt um einen Pachterlass, trifft dabei aber auf eine harte Front. Christoph Marischka bleibt unerschütterlich und lässt keine Zugeständnisse zu. Erik Kuschinski steht vor weiteren Hindernissen, die seine Pläne gefährden.

Christoph Marischka hat indes andere, persönliche Sorgen. Marcos Mutter Mariana taucht plötzlich am Fürstenhof auf. Sie beansprucht ihren Sohn für sich und will ihn mit nach Spanien nehmen. Christoph Marischka ist von diesem plötzlichen Auftritt völlig fassungslos. Die Situation um das Kind Marcos Kuschinski spitzt sich weiter zu und wirft neue Fragen zur Zukunft des Jungen auf.

Marek erpresst Fritz und schwächt dessen Glaubwürdigkeit

Unterdessen gärt es auf politischer Ebene innerhalb des Hauses. Marek hat eine Wanze platziert und nutzt die abgehörten Informationen, um Fritz Kuschinski zu erpressen. Er zwingt Fritz Kuschinski, die Sicherheitspläne des Fürstenhofs zu fotografieren und diese weiterzugeben. Dies ist ein direkter Angriff auf die Sicherheit des gesamten Grundstücks.

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Lale Kuschinski ist nicht bereit, die Warnungen von Fritz Kuschinski zu ernst zu nehmen. Sie glaubt ihm nicht und halt ihn stattdessen für eifersüchtig. Marek tut alles, um die Glaubwürdigkeit von Fritz Kuschinski zu schwächen. Er manipuliert die Wahrnehmung der anderen, um Fritz Kuschinski zu diskreditieren und isoliert ihn so weiter.

Sendetermine für Sturm der Liebe in der Woche vom 23. November 2026

Die neuen Folgen der Telenovela sind in der Woche vom 23. November 2026 regulär von Montag bis Freitag um 15:10 Uhr im Ersten zu sehen. Das Publikum kann die Dramen um die Charaktere live verfolgen und ist Zeuge der sich zuspitzenden Konflikte am Fürstenhof.

Zusätzlich stehen die Episoden in der ARD-Mediathek auf Abruf zur Verfügung. Allerdings gilt es, die Ausstrahlung am Freitag, 27. November 2026, zu planen. An diesem Tag entfällt die reguläre Sendung aufgrund einer Sportübertragung. Am darauffolgenden Montag geht die Übertragung wie gewohnt weiter.