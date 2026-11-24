Die neuen Folgen zeigen Konflikte um Anteile und Brandanschlag. Olivia zweifelt, Erik verliert die Pacht. Vorschau vom 23. bis 26. November 2026.

Die Telenovela Sturm der Liebe sorgt im Ersten erneut für dramatische Entwicklungen am Fürstenhof. Die neue Woche ab dem 23. November 2026 präsentiert den Zuschauern komplexe Machtkämpfe und existenzielle Krisen. Adam und Massimo haben zwar ihre Anteile gesichert, doch die finanzielle Last und Vertrauensverlust drohen ihre Allianz zu sprengen. Gleichzeitig wütet ein Brand im Club, der Emilia in massive Schwierigkeiten bringt.

Finanzielle Nöte und Machtkämpfe

Adam und Massimo setzen sich im Streit gegen Christoph durch und erhalten jeweils 25 Prozent der Anteile. Adam klärt jedoch klar, dass er Massimo nicht als Partner akzeptiert. Eine hohe Steuernachzahlung zwingt die beiden, einen Kredit aufzunehmen statt Anteile zu verkaufen. Diese Entscheidung belastet das Verhältnis zusätzlich.

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Olivia kämpft mit dem Vertrauen zu Massimo. Emilia versucht zu schlichten, hadert aber selbst mit ihren Gefühlen. Ihr Fehler im Club führt zu einem sechsstelligen Schaden. Die Versicherung zahlt nicht wegen grober Fahrlässigkeit. Emilia steht vor einer enormen finanziellen und emotionalen Hürde.

Sicherheit und Erpressung am Fürstenhof

Christoph sorgt sich um seine Pacht. Erik erhält keinen Erlass von Christoph. Er bleibt hart in seiner Haltung. Gleichzeitig spitzt sich die Lage bei Fritz zu. Marek hat eine Wanze platziert und erpresst Fritz. Fritz muss die Sicherheitspläne des Fürstenhofs fotografieren. Lale glaubt Marek nicht. Sie hält ihn für eifersüchtig.

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Marek schwächt Fritz' Glaubwürdigkeit. Er tut alles, um den Ruf zu zerstören. Dies dient der Erpressung. Die Dynamik verschiebt sich. Vertrauen wird zum Luxus. Die Sicherheit des Hotels ist gefährdet.

Familiengeheimnisse und Spannungen

Christoph hat andere Sorgen. Marcos Mutter Mariana taucht plötzlich auf. Sie will Marcos nach Spanien nehmen. Christoph ist fassungslos. Diese unerwartete Rückkehr wirft neue Fragen auf. Die Vergangenheit holt die Figuren ein.

Die Folgen laufen von Montag bis Freitag um 15:10 Uhr im Ersten. Sie sind in der ARD-Mediathek verfügbar. Am Freitag, 27. November 2026, entfällt die Ausstrahlung. Eine Sportübertragung verhindert die Sendung. Am Montag geht es weiter. Die Spannung bleibt hoch. Die Zukunft ist offen.