FC Bayern München steckt in der Krise: Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zweifeln an Jamal Musialas Zukunft wegen neurologischer Aussetzer. Details zum Konflikt.

Ein schwerwiegender Konflikt zwischen der Vereinsführung des FC Bayern München und dem Topstar Jamal Musiala ist offengelegt worden. Das Nachrichtenmagazin Stern hat berichtet, dass insbesondere die Aufsichtsräte des Vereins sich über die Handhabung der sportlichen Aussetzer des 23-jährigen Mittelfeldspielers unzureichend informiert fühlen. Diese Diskrepanz in der Informationslage hat zu einer offenen Krise geführt, in der die beiden prominentesten Köpfe des Vereins, Ehrenpräsident Uli Hoeneß und der frühere Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, deutlich Position bezogen. Beide Männer zweifeln öffentlich an der Perspektive des Spielers.

Offene Zweifel an der sportlichen Zukunft

Die Basis für die harten Worte von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge liegt in der Diagnose einer neurologischen Dysfunktion, die bei Jamal Musiala diagnostiziert wurde. Der 74-jährige Ehrenpräsident und der 71-jährige Ex-Vorstandschef haben ihre Bedenken nicht hinter dem Vorhang ausgehandelt, sondern in einem nachfolgend stark diskutierten Interview auf dem Sender Sky öffentlich gemacht. In diesem Interview stellte Karl-Heinz Rummenigge das Preis-Leistungs-Verhältnis des Stars explizit infrage. Die Kernbotschaft der Führungsetage ist dabei eindeutig: Es besteht die Befürchtung, dass Musiala trotz seiner bekannten gesundheitlichen Erkrankung nicht mehr in der Lage sein wird, das frühere sportliche Topniveau zu erreichen, das ihn zu einer der wertvollsten Größen im europäischen Fußball gemacht hat.

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Dunkle Vorfälle vor dem El Clásico

Neben den allgemeinen Zweifeln an der Leistungsfähigkeit belasten spezifische Vorfälle das Vertrauensverhältnis im Verein. Nach den Angaben des Sterns soll Jamal Musiala am Vormittag des Champions-League-Spiels gegen Real Madrid am 7. April einen weiteren, zuvor nicht öffentlichen Ausfall erlitten haben. Der Ort dieses Vorfalls war ein Hotel in der spanischen Hauptstadt Madrid. Trotz dieser am Morgen aufgetretenen Unregelmäßigkeit kam der Angreifer am Abend im legendären Bernabeu-Stadion doch noch zum Einsatz und wurde als Einwechselspieler aufgeboten. Diese Sequenz von Nicht-Information und trotzdemem Einsatz unterstreicht die Frustration in den Reihen der Aufsichtsräte.

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Vertragliche Absicherungen als Kritikpunkt

Einer der Brennpunkte der Debatte ist die finanzielle Absicherung des Spielers. Der Bericht des Magazins enthüllt, dass im Vertrag von Jamal Musiala eine vertraglich verankerte Lohnfortzahlung für sechs Monate im Krankheitsfall vorgesehen ist. Obwohl dpa-Informationen darauf hinweisen, dass solche Vereinbarungen bei Topspielern im Fußball nicht ungewöhnlich sind und somit kein rein auf Bayern München beschränkter Einzelfall darstellen, wird diese Klausel von der kritischen Seite des Vereins als Problem gewertet. Die Reaktion des Vereins und des Managements von Musiala auf diese öffentlich gewordenen Enthüllungen blieb bei einer Anfrage von dpa vorerst aus, was die angespannte Stimmung weiter anheizt.

Bekannte Probleme und neuer Startversuch

Dass die aktuelle Eskalation nicht aus dem Nichts kam, zeigt die Historie der vergangenen Monate. Schon während der Saisonvorbereitung des FC Bayern München waren Probleme bekannt geworden, die jedoch nicht an die Öffentlichkeit drangen. Trainer Vincent Kompany hatte damals angedeutet, dass die Vorfälle in den Testspielen zwar für die breite Öffentlichkeit ein Schock gewesen seien, im Inneren des Teams aber nicht alle überrascht hätten. Sportvorstand Max Eberl bestätigte seinerseits, dass die Verantwortlichen die gesundheitlichen Bedenken bereits die komplette letzte Saison über kannten. Aktuell unternimmt Jamal Musiala einen neuen Anlauf, um wieder an seine beste Form zurückzukehren. Fast zwei Monate nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel hatte er bereits wieder einen Kurzeinsatz gegen den 1. FC Köln absolviert, doch der Weg zurück zur absoluten Weltspitze erscheint durch die aktuellen Enthüllungen deutlich mühsamer als ursprünglich angenommen.