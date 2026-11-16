Deutschland steht vor einer Serie atlantischer Tiefs. Meteorologin Tanja Egerer vom DWD warnt vor Sturmböen und Starkregen, wobei Tief Talia am Dienstag die stärksten Auswirkungen hat.

Deutschland ist in dieser Woche vollständig im Visier einer intensiven Wetterlage, die von mehreren Atlantiktiefs geprägt ist. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach warnt vor einer ganzen Parade von Tiefdruckgebieten, die über das Land ziehen. Meteorologin Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst sagt zu BILD voraus, dass der Dienstag wahrscheinlich der stürmischste Tag der aktuellen Woche sein wird. Verantwortlich für die extremen Bedingungen am Tag vor der Woche ist das Tiefdruckgebiet mit der Namen Talia. Regenschirm muss daher festgehalten werden.

Kerneinfluss des Tiefdruckgebiets Talia

Die meteorologische Situation wird als besonders ungemütlich eingestuft, wobei die Frontalzone sich vom Südwesten in Richtung Nordosten ausbreitet. Besonders betroffen sind nach Einschätzung von Tanja Egerer das südliche Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Hessen und Thüringen liegen in den Randbereichen der Hauptaktivität. Im Westen und Südwesten geht der anhaltende Regen später zunehmend in Schauer über.

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In einigen Gebieten sind sogar Gewitter mit schweren Bedingungen nicht ausgeschlossen. Die Wettervorhersage sieht örtlich Gewitter mit schweren Sturmböen vor. Im Schwarzwald können sogar bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Der DWD warnt vor unwetterartigen Regenfällen in den Mittelgebirgen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter. Diese Niederschlagsmengen fallen bei ungewöhnlich milden Temperaturen.

Stakeholder-Positionen und Temperaturunterschiede

Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst betont die Schwere der Lage für die betroffenen Regionen. Während im Norden teilweise nur um die vier Grad erreicht werden, klettert das Thermometer im Südwesten auf rund 15 Grad. Der Oberrhein hält der DWD örtlich sogar bis zu 18 Grad für möglich. Diese extremen Temperaturunterschiede sind charakteristisch für die aktuelle Atlantiklage.

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Die Prognosen basieren auf den aktuellen Modellen des Deutschen Wetterdienstes. Experten wie Tanja Egerer warnen vor den Folgen der schnellen Luftmassenverschiebung. Die Kombination aus Wind und Wasser führt zu einer hohen Gefährdungslage im Süden des Landes. Die Aussagen von Tanja Egerer gelten als verbindliche Quelle für die Warnstufen.

Auswirkungen auf die Bevölkerung und Folgemonate

Wer hofft, dass mit Talia das Schlimmste überstanden ist, wird enttäuscht. Die folgende Woche wird nach Aussage von Egerer grob gesagt regnerisch sein. Viele Tiefs vom Atlantik rauschen in rascher Folge rein, wie die Meteorologin ausführt. Damit bleibt Deutschland auch nach dem Dienstag in einer ziemlich nassen Wetterküche. Bis zur Wochenmitte gibt es immer wieder Schauer und Regen.

Vereinzelt können kurze und starke Sturmböen dazukommen. Donnerstag und Freitag bleibt es vor allem in der Mitte und im Süden verbreitet nass. Kachelmannwetter kündigt auf dem gleichnamigen Youtube-Kanal sehr wechselhaftes Wetter an. Dabei bleiben kräftige Regenfälle und Schauern erwartet. Das Temperaturgefälle bleibt groß im Raum.

Der Südwesten kommt zeitweise auf zweistellige Werte. Egerer hält dort bis zu 15 oder 16 Grad für möglich. Richtung Mecklenburg sind eher sechs bis zehn Grad drin, dort allerdings mit weniger Wind. Erst zum Wochenende könnte sich das Wetter langsam beruhigen. Die Niederschläge ziehen sich nach Süden und Südosten zurück.