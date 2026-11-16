Sturm und Starkregen: DWD warnt vor Orkanböen und Hochwasser

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmtiefs mit bis zu 110 km/h und extremen Regenmengen von 150 Litern pro Quadratmeter. Betroffen sind vor allem südliche Bundesländer.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Deutschlands eine Serie von Sturmtiefs angekündigt, die das Wetter im Süd- und Mittelland erheblich beeinflussen werden. Bereits am Montag warnen Hunderte Landkreise in den südlichen und mittleren Bundesländern vor stürmischen Winden, die lokal orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h auf Bergen verursachen können. Diese Warnungen gelten als Stufe 1 der Wetterwarnungen, die als gelb markiert sind, deuten aber bereits auf eine Eskalation der Wetterlage hin, die sich in den kommenden Tagen verschärfen wird.

Warnungen für Mitte und Süden Deutschlands

Meteorologe Mauco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) präzisierte die betroffenen Regionen in einer Aussage gegenüber BILD. Demnach sind weite Teile der Mitte, südlich einer Linie von Düsseldorf bis Erfurt im Osten, sowie Baden-Württemberg und Bayern von den Sturmböen betroffen. In diesen Gebieten ist mit Sturmböen bis 70 km/h zu rechnen, wobei auf exponierten Kämmen und Gipfeln orkanartige Böen um 110 km/h möglich sind. Im Westen und Südwesten sowie an der Nordsee können zudem einzelne Gewitter aufziehen, die Böen bis 80 km/h mit sich bringen.

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Eskalation ab Dienstag mit schweren Gewittern

Ab Dienstag wird die Wetterlage deutlich gefährlicher, da heftige Gewitter und tagelanger Dauerregen hinzukommen. Im Westen und Südwesten sind am Dienstagmorgen erneut verbreitet stürmische Böen zu erwarten, auf den Bergen kann der Wind Sturm- bis Orkanstärke erreichen. Zudem sind Gewitter möglich, die schwere Sturmböen bis 110 km/h bringen können. Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt davor, trotz der vorübergehenden Beruhigung am Montagabend die Warnungen zu ignorieren, da sich die Lage am Dienstagmorgen im Westen und Südwesten wieder zuspitzen wird. Vorsicht ist vor umherfliegenden Teilen und losen Gegenständen geboten.

Geschwächte Bäume und Waldwege als Risiko

Nach einem trockenen Vorjahr sind viele Bäume in den betroffenen Regionen geschwächt, was das Risiko von umstürzenden Ästen erhöht. Diplom-Meteorologe Dominik Jung erklärt gegenüber BILD, dass Äste daher schneller abbrechen können als sonst. Es wird dringend geraten, Waldwege und Parks zu meiden, da alltägliche Gänge in dieser Phase gefährlich werden können. Die Kombination aus starken Winden und instabilen Bäumen schafft eine besondere Gefahr für die Sicherheit der Öffentlichkeit, die durch eine sorgfältige Prüfung der Wetterwarnungen vor Reisen reduziert werden kann.

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Extremer Dauerregen im Schwarzwald

Gleichzeitig setzt in der Nacht zum Dienstag ein erheblicher Dauerregen ein, der besonders die westlichen, zentralen und südlichen Mittelgebirge trifft. Dort können innerhalb von 24 bis 36 Stunden 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Besonders gefährlich wird die Lage im Schwarzwald um Freiburg, wo der DWD ab Dienstagmorgen vor ergiebigem Dauerregen warnt. Meteorologe Mauco Puckert schätzt gegenüber BILD, dass bis zum Freitag 90 bis 120 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel kommen können.

Mögliche Überflutungen und milde Temperaturen

Diplom-Meteorologe Dominik Jung hält sogar bis zu 150 Liter Regen in der Summe für wahrscheinlich, was zu rasch anschwellenden Bächen und örtlichen Überflutungen führen kann. Eine Hochwasserwarnung für Baden-Württemberg liegt bislang jedoch nicht vor, was die Situation dennoch unberechenbar macht. Trotz des kommenden Unwetters bleibt die Lage ungewöhnlich mild, da neue Atlantikfronten feuchte und milde Meeresluft nach Mitteleuropa schieben. Die Kombination aus extremen Niederschlägen, starken Winden und milden Temperaturen stellt eine besondere Herausforderung für die Wetterprognosen und die Vorbereitung der Bevölkerung dar.