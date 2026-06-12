Sturm zerreißt Hüpfburg in Montreal - drei Jahre altes Mädchen stirbt, zehn Kinder verletzt

Ein plötzliches Unwetter riss die Hüpfburg im Parc Ouellette hoch, zerstörte sie und forderte das Leben der dreijährigen Ava Ciampini. Zehn weitere Kinder wurden verletzt. Die Gemeinde trauert, sammelt Spenden und fordert strengere Sicherheitsvorschriften für temporäre Attraktionen.

In Montreal hat ein plötzliches Unwetter das fröhliche Treiben eines Kinderfests in ein Drama verwandelt. Während in der Hüpfburg des Parc Ouellette noch das Lachen von Jungen und Mädchen zu hören war, zog ein heftiger Sturm auf, der mit starkem Regen und Böen von bis zu 80 km/h über das Gelände fegte.

Die aufblasbare Burg, die mit bunten Farben und einem hohen Würfelprofil etwa zwölf Meter in die Luft ragte, wurde von den Windkräften erfasst und von der Wiese gehoben. Das Baugerüst, das nicht ausreichend im Boden verankert war, drehte sich durch die Luft und schlug schließlich auf dem Rasen ein, wobei es alle Gegenstände in seiner Nähe mitriss. Zeugen berichteten, dass Menschen sich sofort flach auf den Boden legten und die Hände über den Kopf hielten, um Schutz zu suchen.

In diesem Moment hörte man nicht mehr das fröhliche Kichern, sondern lautes Kreischen, als die massive Struktur auf die spielenden Kinder herabstürzte. Unter den Opfern befand sich die drejährige Ava Ciampini, die zusammen mit ihren Eltern Luca und Arielle sowie ihrem kleinen Bruder Milan am Fest teilnahm. Ava überlebte den Aufprall zunächst, verstarb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus an den erlittenen Verletzungen. Zehn weitere Kinder wurden bei dem Unglück schwer bzw. leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Der Vater Luca, völlig erschüttert, sprach öffentlich über das Geschehene und betonte, dass er sich aufgrund des Schocks noch nicht mit den Sicherheitsvorkehrungen der Hüpfburg auseinandersetzen könne. Er forderte, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt. Am darauffolgenden Mittwoch versammelten sich Hunderte von Anwohnern, Freunden und Bekannten im Parc Ouellette, um der kleinen Ava Abschied zu nehmen und ihr Gedenken zu bewahren.

Vor Ort entstand eine provisorische Gedenkstätte aus Blumen, Stofftieren und Luftballons, die das tragische Ereignis symbolisch betont. Zusätzlich startete die Familie einen Spendenaufruf, um die medizinischen Kosten der verletzten Kinder zu decken und ein Denkmal zu errichten. Bislang wurden rund 400 000 Euro gesammelt.

Die Tragödie hat in der Gemeinde eine Debatte über die Sicherheitsstandards bei temporären Attraktionen ausgelöst, während die Behörden angekündigt haben, die Aufstellungs- und Verankerungsrichtlinien für aufblasbare Spielgeräte zu überprüfen und zu verschärfen, um zukünftige Unfälle zu verhindern





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