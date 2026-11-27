Ein schwerer Sturm hat den US-Thanksgiving-Tag gestört: Über 925.000 Kunden verloren den Strom, Tausende Flüge fielen aus und die New Yorker Parade wurde verschoben.

Ein heftiger Sturm hat am Donnerstagabend den Beginn des Thanksgiving-Festes in den Vereinigten Staaten massiv gestört. Vor allem entlang der Ostküste verursachten die extremen Wetterbedingungen weitreichende Infrastrukturprobleme. Mehr als 925.000 Kunden hatten in den frühen Abendstunden der US-Ostküstenzeit keinen Strom, was zu erheblichen Einschränkungen im Alltag führte. Parallel dazu kam es zu massiven Störungen im Luftverkehr, die Tausende Reisende überraschten.

Massive Stromausfälle im Nordosten

Die Plattform PowerOutage.us meldete eine Rekordzahl von Kunden ohne elektrische Versorgung. Die mit Abstand größte Zahl der Betroffenen lebte im Nordosten der USA. Im Bundesstaat Pennsylvania berichteten fast 230.000 Kunden von Stromausfällen. In der Region um die Hauptstadt Washington waren die Auswirkungen ebenfalls gravierend. In Maryland verloren 170.000 Kunden die Stromversorgung, während in Virginia 140.000 Kunden betroffen waren. In New Jersey lagen bei rund 146.000 Kunden die Stecker drin. Auch in Missouri mussten 111.000 Kunden ohne Strom auskommen.

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Laut dem Nachrichtensender CNN trug Schnee zu den Schäden in Missouri bei, der in der Nacht gefallen war und die Stromleitungen beschädigte. Der Nationale Wetterdienst wies darauf hin, dass das Unwetter der überwiegende Grund für die Ausfälle ist. Das Stromnetz in den USA verläuft weitgehend oberirdisch und ist daher besonders anfällig für Stürme und umstürzende Bäume. Dies führt bei solchen Wetterlagen häufig zu kaskadierenden Ausfällen im Versorgungsnetz.

Vorsichtsmaßnahmen bei Wasserversorgung

Neben den Stromproblemen gab es auch Warnungen im Bereich der Wasserversorgung. In Maryland wurden mehr als 1.9 Millionen Einwohner aufgefordert, ihren Wasserverbrauch einzuschränken. Das zuständige Versorgungsunternehmen begründete diese Maßnahme als reine Vorsichtsaktion. Ziel war es, Probleme bei der Aufbereitung des Wassers zu vermeiden, falls es durch das Unwetter zu Störungen käme. Diese Anweisungen galten als präventiver Schutz für die Bevölkerung, obwohl zunächst keine akuten Kontaminationsgefahren bekannt waren.

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Flugverkehr trifft auf starke Windböen

Auch der Luftverkehr litt unter den extremen Bedingungen. Der Nationale Wetterdienst hatte am Vortag bereits vor starken Winden und heftigem Regen gewarnt. Auf Bildern war zu sehen, wie Straßen in Virginia überflutet waren. Gegen Mittag maß der Nationale Wetterdienst im Central Park in New York Windböen mit einer Geschwindigkeit von umgerechnet 77 Kilometern pro Stunde. Es wurde erwartet, dass die Kraft des Windes im Laufe des Nachmittags zunehmen würde. Bis in den Abend hinein waren Geschwindigkeiten von bis zu fast 105 Kilometern pro Stunde möglich, wie die Agentur auf der Plattform X mitteilte.

Die Flugtracking-Webseite Flightradar24 dokumentierte die chaoticen Zustände am Donnerstagabend. Am kleineren Flughafen Ronald Reagan, am Internationalen Flughafen Dulles bei Washington sowie in Baltimore zählte die Plattform rund 550 verspätete Flüge sowie gut 160 Annullierungen. In den New Yorker Flughäfen John F. Kennedy, Newark und LaGuardia waren die Zahlen noch höher. Mehr als 630 Flüge wurden als verspätet gemeldet, zudem strichen Fluggesellschaften fast 150 Verbindungen. Amerikanische Fluggesellschaften boten ihren Passagieren an, geplante Reisen auf die kommenden Tage zu verschieben, um das Chaos zu umgehen.

Parade in New York verschoben

Die berühmte New Yorker Thanksgiving-Parade musste auf Samstag verschoben werden. Die Gründe dafür lagen in den Sicherheitsvorschriften für die riesigen Helium-Ballons. Diese dürfen bei Windböen von mehr als 55 Kilometern pro Stunde nicht aufsteigen. Die Ballons schweben normalerweise gefüllt mit Helium über den Straßen und werden von zahlreichen Helfern an Seilen geführt. Neben den Ballons sind auch aufwendig gestaltete Festwagen, Marschkapellen, Tanzgruppen und kostümierte Figuren fester Bestandteil dieser Tradition.

Während in New York wegen des Wetters pausiert werden musste, konnte die 100. Auflage der America's Thanksgiving Parade in Detroit stattfinden. Trotz grauem Himmel zog der Umzug durch die Stadt im Bundesstaat Michigan. Dies zeigte, dass die Auswirkungen des Sturms regional sehr unterschiedlich waren, auch wenn die Ostküste am schwersten getroffen wurde.