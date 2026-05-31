Sturm-Zugänge ohne Erfolg: Torquote soll in der kommenden Saison gesteigert werden

In der abgelaufenen Spielzeit schlug keiner der sechs Sturm-Zugänge ein. Sport-Boss Joti Chatzialexiou hofft, dass er Mohamed Ali Zoma halten und die Abhängigkeit vom Italo-Flitzer beenden kann. Die Aufgabe, die Torquote zu steigern, sollen sich mehrere neue Spieler teilen.

In der kommenden Saison soll es im Angriff für die Tore krachen. Bis auf Mohamed Ali Zoma , der in der abgelaufenen Spielzeit 22 Tore erzielte, schlug keiner der sechs Sturm-Zugänge ein.

Routinier Adriano Grimaldi traf einmal, der Rest blieb sogar torlos. Aus dem eigenen Nachwuchs gelangen zudem noch U23-Angreifer Piet Scobel zwei Profi-Treffer. Sport-Boss Joti Chatzialexiou hofft, dass er Zoma halten und die Abhängigkeit vom Italo-Flitzer beenden kann. Mit einem einzigen Transfer wird das jedoch nicht gelingen, da ein klassischer Stürmer, der eine zweistellige Anzahl an Toren garantiert, sich die Mannschaft wahrscheinlich nicht leisten kann.

Die Aufgabe, die Torquote zu steigern, sollen sich mehrere neue Spieler teilen. Dabei setzt Chatzialexiou künftig auch wieder auf mehr Impulse von der Bank und schaut, dass er über die zweite Reihe noch mehr Torgefahr reinholt. Vielleicht wird ein Zugang davon zu einem Durchstarter wie Zoma





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