Stürmer Kane äußert sich über den Kader der englischen Nationalmannschaft

Der Stürmer des FC Bayern äußerte sich über den Kader seiner englischen Nationalmannschaft. Kane, der bereits 112 Länderspiele für England absolvierte und damit zu den Top-5-Spielern mit den meisten Länderspielen für das Land zählt, äußerte sich gegenüber der Press Association: "Ich glaube, unser Kader ist so gut wie nie zuvor. Wenn man sich die Startelf ansieht und auch die Spieler, die von der Bank kommen, dann gehen wir als einer der Favoriten in das Turnier.". Trainer Thomas Tuchel wird am Freitag seinen Kader für die WM bekanntgeben.

Der Stürmer des FC Bayern äußerte sich über den Kader seiner englischen Nationalmannschaft. Kane, der bereits 112 Länderspiele für England absolvierte und damit zu den Top-5-Spielern mit den meisten Länderspielen für das Land zählt, äußerte sich gegenüber der Press Association: "Ich glaube, unser Kader ist so gut wie nie zuvor.

Wenn man sich die Startelf ansieht und auch die Spieler, die von der Bank kommen, dann gehen wir als einer der Favoriten in das Turnier.

". Trainer Thomas Tuchel wird am Freitag seinen Kader für die WM bekanntgeben. Zuletzt hatte Tuchel bereits einen erweiterten 55-Mann-Kader beim Weltverband Fifa eingereicht. Falls Kane sich nicht noch verletzt, ist er auch bei dieser WM dabei.

Der Stürmer, der schon 2018 und 2022 bei der WM dabei war und es mit seinem Team einmal ins Spiel um Platz 3 und einmal bis ins Viertelfinale schaffte und dazu bei den vergangenen beiden Europameisterschaften im Finale stand, äußerte sich: "Wir haben uns in den letzten Trainingslagern unter Thomas als Team weiterentwickelt. Ich denke, wir haben den Standard gesetzt, und nun freuen wir uns darauf, dies bei der Weltmeisterschaft im nächsten Monat fortzusetzen.

". Und: "Es ist immer etwas Besonderes, bei der Weltmeisterschaft zu spielen. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, vor allem wenn man gewinnt.

". Der Stürmer, der für die Münchner in dieser Saison 58 Tore in 50 Spielen erzielte, äußerte sich außerdem: "Wir wissen, wie viel ein WM-Sieg nicht nur uns, sondern auch den Fans und dem ganzen Land bedeuten würde. Das ist es, was uns auf dem Platz antreibt, und hoffentlich können wir den Sieg für die Fans nach Hause bringen. ". Der letzte WM-Triumph der Engländer liegt mittlerweile 60 Jahre zurück





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