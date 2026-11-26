Nach überstandener Muskelverletzung hofft der 1. FC Köln auf einen Einsatz von Stürmer Ragnar Ache im Heimspiel gegen die SV Elversberg.

hat seine Muskelverletzung auskuriert. Beim bemerkenswerten 1:1 beim FC Bayern München saß er bereits auf der Bank. Zum Einsatz kam er nicht. Jetzt wartet das Heimspiel am Samstag gegen die SV Elversberg.

Und damit die nächste Chance auf das ersehnte Comeback.gab sich am Donnerstagmittag zuversichtlich: „Reggie ist fit, Reggie trainiert, Reggie ist heiß.

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“ Doch der Coach weiß auch: Sein Stürmer braucht Minuten auf dem Platz. In München hätte Ache bereits Spielpraxis sammeln können. Wagner entschied sich aber für andere Wechsel. Der Trainer wollte eine Position mit einem schnellen, eins gegen eins starken Spieler besetzen.