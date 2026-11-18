Starker Regen und Sturmböen treffen Deutschland ab Mittwoch. Durch nasse Böden drohen viele Bäume umzufallen, Autofahrer sind wegen Aquaplaning-Gefahr alarmiert.

Am Mittwoch erreicht eine neue Sturmphase Deutschland, wobei das Wetterphänomen durch anhaltenden Regen eine besondere und tückische Qualität annimmt. Wetterexperte Dominik Jung warnt davor, dass die Böden in vielen Regionen bereits so stark aufgeweicht sind, dass sie Bäumen ihren notwendigen Halt entziehen. Diese Kombination aus Wind und Nässe schafft ein erhebliches Risiko für die öffentliche Sicherheit und die Verkehrsteilnehmer.

Mechanismus der Bodenaufweichung

Die Gefahr entsteht nicht zwingend durch außergewöhnlich heftige Böen, sondern durch die vorgeschaltete Feuchtigkeit. Herr Jung erklärt, dass die Böen vielerorts bereits durchnässt sind, wodurch die Baumwurzeln im Erdreich weniger Verankerung finden. Selbst Windböen, die bei trockenem Boden problemlos von Bäumen überwunden würden, können jetzt zum Umsturz führen. Bäume müssen dabei nicht zwangsläufig abbrechen, sondern können samt ihrem Wurzelteller aus dem weich gewordenen Boden gehoben werden.

Also read Gefahr durch Brot und Pommes: Warum Tauben-Fütterung schadet

Historische Beispiele und konkrete Schäden

Ein drastisches Beispiel für diese mechanics war im Saarland zu beobachten, wo ein 40 Meter hoher Lindenbaum auf einem Friedhof umstürzte. Der gefallene Baum knallte auf einen ehemaligen Kindergarten, was die Schwere der Gefahr unterstreicht. Neben dem Umsturz ganzer Bäume droht auch das Abbrechen von Ästen, die durch die aufgesogenen Wassermassen zusätzlich an Gewicht gewonnen haben. Diese schweren Äste stellen eine akute Gefahr für Personen und Fahrzeuge dar.

Wettervorhersage und regionale Verteilung

Bis Freitag werden in Süddeutschland rund 150 Liter Niederschlag pro Quadratmeter prognostiziert. Auch in der Mitte Deutschlands besteht Gefahr, wobei Kachelmannwetter auf seinem YouTube-Kanal bis Donnerstag lokale Sturmböen und Dauerregen ankündigt, insbesondere im Süden und Südwesten. Am Mittwoch fallen die Niederschläge teils kräftig und schauerartig, während gleichzeitig stürmische Windböen durchziehen, was die Situation zusätzlich verschärft.

Advertisement

Auswirkungen auf den Straßenverkehr

Autofahrer müssen an Mittwoch mit erheblichen Erschwernissen rechnen. Herr Jung fasst die Lage so zusammen, dass der Tag vor allem für den Straßenverkehr ungemütlich wird. Kräftiger Regen in Verbindung mit stürmischen Böen führt zu Aquaplaning-Gefahr und stark reduzierter Sicht. Zusätzlich können nasses Herbstlaub und verrottende Blätter Gullys sowie Abflüsse verstopfen, was die Wasserability im städtischen Raum weiter einschränkt.

Zukünftige Wetterentwicklung und Warnungen

Zwar erwartet Herr Jung keine größeren Hochwasserlagen, dennoch sind lokale Überflutungen in Unterführungen oder Kellern sowie zeitweiliges Anschwellen kleiner Bäche und Flüsse in den Mittelgebirgen möglich. Zum Wochenende folgt ein drastischer Wetterwechsel, bei dem deutlich kältere Luft aus Norden strömt. Die Schneefallgrenze sinkt, sodass in höheren Lagen der Mittelgebirge Schneeregen und Schnee erwartet werden, während nachts verbreitet Frost droht.