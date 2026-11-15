Sturmserie und Kälteeinbruch: Wetterexperten warnen vor heftigen Böen in Deutschland

Meteorologen warnen vor einer beginnenden Sturmserie mit Böen bis 110 km/h und möglichen Schnee-Schauergewittern. Die Temperaturen sinken, während Winde aus Süden die Bergregionen treffen. Glättegefahr und unbeständiges Wetter sind vor allem im Flachland zu erwarten.

Die Wettervorhersage für die kommenden Tage deutet auf einen deutlichen Wechsel der meteorologischen Bedingungen hin, wobei die derzeitige Ruhe als kurze Pause vor einer intensiven Sturmserie bewertet wird.

Ab dem kommenden Sonntag sind die ersten deutlichen Anzeichen dieser Wetterfront zu erwarten, die Deutschland in den nächsten Tagen beeinflussen soll. Die Meteorologen warnen vor heftigen Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreichen können. Der heutige Tag, ein Samstag, zeigt sich noch überwiegend ruhig, präsentiert sich jedoch mit einer typisch tristen November-Atmosphäre. Im Westen des Landes wird laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes stark bewölktes Wetter vorherrschen.

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Milde Temperaturen trotz trister Novemberstimmung

Die Temperaturen bewegen sich dabei in einem relativ milden Bereich, liegen jedoch deutlich unter den Werten früherer Herbstmonate. In Oberfranken sind etwa vier Grad Celsius zu erwarten, während am Rhein Temperaturen von elf Grad gemessen werden. Am südlichen Oberrhein können sogar bis zu fünfzehn Grad erreicht werden. Begleitet wird dieses Wettergeschehen von einem schwachen Wind aus südöstlicher bis südlicher Richtung, der in Küstennähe und in bergigen Regionen jedoch deutlich an Stärke gewinnen kann.

Die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes konzentrieren sich zunächst auf die Kamm- und Gipfellagen der Mittelgebirge sowie später auch auf die Alpen. Dort sind stürmische Böen aus südlicher bis südwestlicher Richtung zu erwarten. Auf bestimmten Berggipfeln, wie zum Beispiel auf dem Brocken im Harz, werden schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen. Heftige Windverhältnisse sind im weiteren Verlauf der Nacht auch im Hochschwarzwald zu prognostizieren.

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Sturmschäden und Glättegefahr in Bergregionen

Die Experten sprechen hier von schweren Sturmschäden, die durch die Umtriebigkeit der Winde verursacht werden können. Zusätzlich besteht in den kommenden Tagen eine lokale Glättegefahr, welche vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden auftritt. Ein Experte erklärt, dass sich ein Starkwindband ab Montag in höheren Luftschichten nach Süden verlagern wird. Es besteht die Möglichkeit, dass die drohenden Stürme auch kalte Luftmassen mit sich bringen.

Trifft die feuchte Luft der Tiefdruckgebiete auf diese Kaltluft, kann es zu Niederschlägen kommen, die sich in Schnee umwandeln könnten. Dies würde einen frühen adventlichen Einschlag bedeuten. Im Flachland bleibt es jedoch weiterhin unbeständig, wobei es gute Chancen gibt, dass es Ende November dennoch den einen oder anderen winterlichen Weihnachtsmarkt geben könnte.

Allerdings gibt es hier keine Garantie. Der ruhige Wettercharakter des aktuellen Samstags wird von Meteorologen als vorübergehend betrachtet, wobei kräftige Tiefdruckgebiete in der neuen Woche für viel Regen und turbulente Windverhältnisse sorgen werden.